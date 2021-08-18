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«Газель» сбила мотоциклиста на Партизанском проспекте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Газель» и мотоцикл столкнулись на Партизанском проспекте в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель», двигаясь по проспекту со стороны улицы Ротмистрова в направлении Селицкого, при перестроении не уступил дорогу мотоциклу и столкнулся с ним.
В результате ДТП водителя двухколесного транспорта с травмами госпитализировали. Проводится проверка.
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Новости Беларуси. «Газель» и мотоцикл столкнулись на Партизанском проспекте в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По предварительной...
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