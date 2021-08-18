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Турчин на приёме граждан: мы людям должны давать ответы лаконичные и простые, вот алгоритм действий, 5 пунктов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ввод дома в эксплуатацию, электроотопление, транспортное сообщение. Александр Турчин выслушал жителей Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Для оказания помощи в решении личных проблем к губернатору обратились семь человек. Среди вопросов – трудоустройство, приватизация жилья. И даже новая прописка для детской школы искусств – определенные родители недовольны переездом. Губернатор отметил, что такие вопросы необходимо решать посредством опроса. Кстати, ответы гражданам на приеме, помимо главы области, давали руководители ведомственных отделов и отраслевых организаций. Все вопросы были детально рассмотрены, их решат в ближайшее время.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Кстати, развитие жилищного строительства – одно из приоритетных направлений в Молодечно. Так, в ближайшее время там начнут строить восемь домов для многодетных семей в новом микрорайоне Купаловский.
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Турчин на приёме граждан: мы людям должны давать ответы лаконичные и простые, вот алгоритм действий, 5 пунктов
Новости Беларуси. Ввод дома в эксплуатацию, электроотопление, транспортное сообщение. Александр Турчин выслушал жителей Молодечненского района, сообщили в...
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