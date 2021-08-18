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В Минской области более половины жилого фонда готово к отопительному сезону

18.08.2021 23:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области активно идет подготовка к отопительному сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже больше половины жилфонда региона готово к осенне-зимнему периоду. Всего нужно подключить около 9 000 домов. Из них 90 % уже прошли испытания.

В Минской области более половины жилого фонда готово к отопительному сезону

Кроме того, специалистам необходимо подготовить около 1 000 теплоисточников. В Крупском районе на учете 30 котельных. Их готовность составляет 50 %. Завершена сезонная реконструкция теплосетей и устранены все проблемы на аварийных участках. Всего на подготовку к отопительному сезону в районе реализовано около 200 тысяч рублей.

В Минской области более половины жилого фонда готово к отопительному сезону

Алексей Гайдук, исполняющий обязанности главного инженера КУП «Жилтеплострой»:
Сегодня в Крупках подготовка к отопительному сезону завершена, паспорта готовности получены. В районе еще продолжаются работы. Поменяли мы теплотрассу еще в этом году, согласно плану порядка 500 метров у нас заменено. А вообще всего по Крупскому району мы планомерно, не за один год, поменяли старые металлические трубы на современные ПИ-трубы. Порядка 92 % всех трасс.

В Минской области более половины жилого фонда готово к отопительному сезону

Паспорта готовности все объекты должны получить до 1 октября. В первую очередь тепло проведут в больницы, школы и детские сады, далее – жилые дома и общежития.

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области активно идет подготовка к отопительному сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже больше половины жилфонда региона...
 
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