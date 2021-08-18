|
В Минской области более половины жилого фонда готово к отопительному сезону
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области активно идет подготовка к отопительному сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже больше половины жилфонда региона готово к осенне-зимнему периоду. Всего нужно подключить около 9 000 домов. Из них 90 % уже прошли испытания.
Кроме того, специалистам необходимо подготовить около 1 000 теплоисточников. В Крупском районе на учете 30 котельных. Их готовность составляет 50 %. Завершена сезонная реконструкция теплосетей и устранены все проблемы на аварийных участках. Всего на подготовку к отопительному сезону в районе реализовано около 200 тысяч рублей.
Алексей Гайдук, исполняющий обязанности главного инженера КУП «Жилтеплострой»:
Паспорта готовности все объекты должны получить до 1 октября. В первую очередь тепло проведут в больницы, школы и детские сады, далее – жилые дома и общежития.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минской области активно идет подготовка к отопительному сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже больше половины жилфонда региона...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)