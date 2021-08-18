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Поставляем на рынки более 130 государств. Как вырос экспорт минских товаров?

18.08.2021 23:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экспорт минских товаров за первое полугодие вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил более 12,5 миллиарда рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поставляем на рынки более 130 государств. Как вырос экспорт минских товаров?

Увеличились поставки на внешний рынок лесоматериалов, телевизоров, мониторов и проекторов, частей и принадлежностей для автомобилей, тракторов, насосов, вентиляторов, труб. Товары экспортировались на рынки более 130 государств. Основными торговыми партнерами являются Россия, Украина, Нидерланды, Казахстан.

Импорт вырос на 17,5 % и составил более 17,5 миллиарда рублей.

 
 
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Новости Беларуси. Экспорт минских товаров за первое полугодие вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил более 12,5 миллиарда рублей,...
 
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