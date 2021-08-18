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Старт нужен спортсменам для отбора на международные соревнования. Как прошёл первый день чемпионата Беларуси по выездке?

18.08.2021 23:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стартовый день чемпионата Беларуси по выездке, который проходит в Ратомке, участники определяют сильнейших в двух дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт нужен спортсменам для отбора на международные соревнования. Как прошёл первый день чемпионата Беларуси по выездке?

С тестом для коней-пятилеток успешно справился Дон Фабио, наездница – Анна Карасева. Она же, но в партнерстве с Файн Ливингом, стала третьей. На второй позиции расположились Елена Тихончук – Ликор. У шестилеток равных не было Александре Сазоновой и ее четвероногому другу Акселю.

Старт нужен спортсменам для отбора на международные соревнования. Как прошёл первый день чемпионата Беларуси по выездке?

Ирина Жукова, тренер-преподаватель РЦОП конного спорта и коневодства:
Данный старт нужен спортсменам Беларуси для отбора на предстоящие международные соревнования, этапы Кубка мира, которые пройдут в России. Также идет отбор в сборные команды взрослых, юношей и юниоров.

 
 
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Новости Беларуси. В стартовый день чемпионата Беларуси по выездке, который проходит в Ратомке, участники определяют сильнейших в двух дисциплинах, сообщили в...
 
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