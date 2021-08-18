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Сборная Беларуси не выступит на ЧМ по летнему биатлону
Источник материала: Навiны
Сборная Беларуси не будет участвовать в чемпионате мира по летнему биатлону в Чехии.
«Мы не подавали заявку на участие», — сообщили в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.
Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 26 по 29 августа в чешском Нове-Место.
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Сборная Беларуси не будет участвовать в чемпионате мира по летнему биатлону в Чехии.
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