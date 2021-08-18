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Сборная Беларуси не выступит на ЧМ по летнему биатлону

19.08.2021 06:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сборная Беларуси не будет участвовать в чемпионате мира по летнему биатлону в Чехии.

Сборная Беларуси не выступит на ЧМ по летнему биатлону
Фото: Белорусская федерация биатлона

«Мы не подавали заявку на участие», — сообщили в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 26 по 29 августа в чешском Нове-Место.

 
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Сборная Беларуси не будет участвовать в чемпионате мира по летнему биатлону в Чехии.
 
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