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Правозащитники назвали семь новых политзаключенных

19.08.2021 06:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С заявлением признать семерых людей политзаключенными выступили правозащитники.

Это Артур Хотько, Егор Вершинин, Артем Соловей, Артем Карачун, Дмитрий Шиманский, Максим Тишкевич. Их обвиняют по ч. 1 статьи 342 Уголовного кодекса «Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок». Павлу Лукаянову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК «Массовые беспорядки».

По данным на 18 августа в Беларуси 637 политзаключенных.

 
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С заявлением признать семерых людей политзаключенными выступили правозащитники.
 
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