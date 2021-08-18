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Правозащитники назвали семь новых политзаключенных
Источник материала: Навiны
С заявлением признать семерых людей политзаключенными выступили правозащитники.
Это Артур Хотько, Егор Вершинин, Артем Соловей, Артем Карачун, Дмитрий Шиманский, Максим Тишкевич. Их обвиняют по ч. 1 статьи 342 Уголовного кодекса «Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок». Павлу Лукаянову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК «Массовые беспорядки».
По данным на 18 августа в Беларуси 637 политзаключенных.
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С заявлением признать семерых людей политзаключенными выступили правозащитники.
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