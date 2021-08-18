Осенняя акция на тарифах «Супер» и «Безлимитище+» в Беларуси

МТС подготовил осеннее предложение для новых абонентов. До конца сентября при подключении на тарифы линейки «Супер» и «Безлимитище+» все новички получат скидку на абонентскую плату, а также бонусы — безлимитные звонки и интернет.

Скидки и бонусы предусмотрены новым абонентам тарифных планов «Супер», «Супер 10», «Супер 25», «Супер max 50», «Супер Голос» и «Безлимитище+».

Так, на «Безлимитище+» в течение первых 90 дней ежемесячная абонплата составит 9,50 рубля, следующие 90 дней — 14,50 рубля, а на протяжении еще 90 дней — 19,50 рубля. На тарифах «Супер», «Супер 10», «Супер 25», «Супер max 50» и «Супер Голос» в течение первых 90 дней скидка на абонлату позволит сэкономить до 40%.

Кроме того, на «Безлимитище+» новые абоненты первые 90 дней могут воспользоваться безлимитом исходящих звонков во все сети. На «Супер 10», «Супер 25», «Супер max 50» и «Супер Голос» в течение первого месяца — безлимитом интернета по объему трафика. А на тарифе «Супер» первые полгода после подключения ежемесячно будет доступно 5 ГБ мобильного интернета.

Также при подключении или переходе на тарифы «Супер 10», «Супер 25», «Супер max 50» и «Безлимитище+» до конца сентября абоненты получат бесплатный доступ к услугам «МТС ТВ 50» и онлайн-кинотеатру ivi. Подробнее - здесь .