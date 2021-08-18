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Братья Костицыны покинули Шахтер

19.08.2021 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Где хоккеисты продолжат карьеру на данный момент неизвестно.

Горняки пока не объявили о расставании с хоккеистами.
Андрей и Сергей Костицыны покинули солигорский Шахтер, сообщает Belarus Hockey.

фото: ФХБ

Костицыны ярко проявили себя в матчах Кубка Салея. В 6 матчах Андрей отличился 2 (0+2) очками, а Сергей заработал 5 (4+1) баллов в 7 поединках.

Шахтер в рамках турнира Дубко 26 августа сыграет с Лидой.
 
 
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Где хоккеисты продолжат карьеру на данный момент неизвестно.
 
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