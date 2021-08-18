Братья Костицыны покинули Шахтер

Горняки пока не объявили о расставании с хоккеистами.

сообщае т Belarus Hockey. Андрей и Сергей Костицыны покинули солигорский Шахтер,т Belarus Hockey.





фото: ФХБ





Костицыны ярко проявили себя в матчах Кубка Салея. В 6 матчах Андрей отличился 2 (0+2) очками, а Сергей заработал 5 (4+1) баллов в 7 поединках.





Шахтер в рамках турнира Дубко 26 августа сыграет с Лидой.



