«Невозможно финансировать убыточный проект». Synesis про смену оператора системы наблюдения

пише т dev.by — На сегодня техническим оператором РСМОБ является компания «24×7 Паноптес» — дочерняя компания «Синезис». В соответствии с договорными обязательствами компания обязана оставаться техническим оператором в течение 90 дней с момента вступления в силу акта законодательства об утрате ООО «24×7 Паноптес» статуса технического оператора. Договор невозможно расторгнуть в одностороннем порядке, — пояснили в компании. Об этомт dev.by





При этом «24×7 Паноптес» обращается в уполномоченные органы «с просьбой досрочно прекратить договорные обязательств в связи с невозможностью финансировать убыточный проект и планами по смене технического оператора на РУП „Белтелеком“. Это повысит финансово-экономическую стабильность компании», — считают в Synesis.





В компании также напомнили, что программной основой для РСМОБ является облачная платформа Kipod, разработанная «Синезис». «Система Kipod не разрабатывается исключительно для белорусского рынка, — Kipod предназначен для создания умных городов в различных странах мирах», — подчеркнули в Synesis.





О том, что новым оператором системы наблюдения может стать «Белтелеком», вчера заявил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич. По его словам, систему будут финансировать из бюджета, а также «других источников».





Казакевич сформулировал претензии к РСМОБ сегодня:





подключено мало объектов (в основном в Минске , Минской области и Витебский амфитеатр);

должна стать умнее и «не только идентифицировать лица или транспортные средства, но и отвечать заявленным параметрам»;

безопасность.



