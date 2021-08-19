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О Богдановиче без купюр: книгу к 130-летию великого поэта представят во время Дня белорусской письменности
Источник материала: ОНТ
О Максиме Богдановиче без купюр. Презентация новой книги из знаменитой серии «Жизнь замечательных людей Беларуси» состоится в Копыле, на Дне белорусской письменности. Это «подарочное» издание к 130-летию со дня рождения песняра. Юбиляр под обложкой «раскрывается» год за годом – через мемуары и письма современников, неизвестные ранее документы.
Всё давно написано, сказано, «перепето». Только кажется. Богданович – загадка, которой почти 130 лет. Пожалуй, теперь это – главная книга о песняре. Отпечатано всего полтысячи экземпляров в родном герою Минске. С первой главы – новые подробности.
Купала, Ластовский, Горький. Соавторы книги сопоставимы со своим персонажем. Богданович в жизни – больше трёхсот страниц. 1907 год: «Ясно помню его радость в лице и сверкающие огоньком глаза». Это не просто слова отца – воспоминание о дебюте поэта.
В «документальной мозаике» – цитаты из трудов литературоведов, которые лично Богдановича не знали. Собирали сведения по горячим следам Клейнборт, Бабареко, Александрович. Уроженцы Копыльщины, до которой в сентябре «язык» доведёт всех.
Он никогда не бывал в Копыле, но название встречал не раз на страницах белорусских газет. Точно читал «песні гарбара» Гартного. Мало кто знает, что именно Жилунович, когда в Ялте обнаружили заброшенную могилу Богдановича, создал проект надгробного памятника – серый обелиск со строками сонета «Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі…».
Короткая (всего 25 лет), но насыщенная биография гения богато иллюстрирована. Поддержали проект потомки не чужих Богдановичу людей, а также культурные институции Беларуси, России, Литвы. В такой жизни ставить точку всегда рано.
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О Богдановиче без купюр: книгу к 130-летию великого поэта представят во время Дня белорусской письменности
О Максиме Богдановиче без купюр. Презентация новой книги из знаменитой серии «Жизнь замечательных людей Беларуси» состоится в Копыле, на Дне белорусской...
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