О Богдановиче без купюр: книгу к 130-летию великого поэта представят во время Дня белорусской письменности

Источник материала: ОНТ

О Максиме Богдановиче без купюр. Презентация новой книги из знаменитой серии «Жизнь замечательных людей Беларуси» состоится в Копыле, на Дне белорусской письменности. Это «подарочное» издание к 130-летию со дня рождения песняра. Юбиляр под обложкой «раскрывается» год за годом – через мемуары и письма современников, неизвестные ранее документы.





Всё давно написано, сказано, «перепето». Только кажется. Богданович – загадка, которой почти 130 лет. Пожалуй, теперь это – главная книга о песняре. Отпечатано всего полтысячи экземпляров в родном герою Минске. С первой главы – новые подробности.

Михаил Барановский, заведующий Литературным музеем Максима Богдановича: «Звярталі ўвагу як на вядомыя факты, так і на малавядомыя, а таксама ўводзілі некаторыя рэчы ўпершыню ва ўжытак. Пад час работы былі знойдзены лісты Соф’і Эрнэстаўны Арнольдавай. Яна пралівае святло на перыяд, калі Максім толькі з’явіўся на свет. У поўным зборы твораў Максіма Багдановіча прысутнічаюць пэўныя купюры, і мы пастараліся іх вярнуць чытачу».

Купала, Ластовский, Горький. Соавторы книги сопоставимы со своим персонажем. Богданович в жизни – больше трёхсот страниц. 1907 год: «Ясно помню его радость в лице и сверкающие огоньком глаза». Это не просто слова отца – воспоминание о дебюте поэта.

Валентина Короткина, научный сотрудник Литературного музея Максима Богдановича: «У Зоські Верас самыя розныя ўхілы моўныя можна знайсці: паланізмы, і напісанне на “тарашкевіцы”, і класічнае, і памылкі. Задача была максімальна захаваць першакрыніцы (стылістыка, знакі прыпынку), каб не схібіць у тым, што меркавалі, што мелі на думцы тыя, хто занатоўваў пра Максіма».

В «документальной мозаике» – цитаты из трудов литературоведов, которые лично Богдановича не знали. Собирали сведения по горячим следам Клейнборт, Бабареко, Александрович. Уроженцы Копыльщины, до которой в сентябре «язык» доведёт всех.

Он никогда не бывал в Копыле, но название встречал не раз на страницах белорусских газет. Точно читал «песні гарбара» Гартного. Мало кто знает, что именно Жилунович, когда в Ялте обнаружили заброшенную могилу Богдановича, создал проект надгробного памятника – серый обелиск со строками сонета «Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі…».

Короткая (всего 25 лет), но насыщенная биография гения богато иллюстрирована. Поддержали проект потомки не чужих Богдановичу людей, а также культурные институции Беларуси, России, Литвы. В такой жизни ставить точку всегда рано.

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