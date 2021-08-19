Минский СКА одержал первую победу на международном гандбольном турнире в Москве

Источник материала: ОНТ

Гандболисты минского СКА начали с победы выступление на международном предсезонном турнире в Москве.

В армейском дерби команда Игоря Папруги минимально обыграла хозяев турнира – ЦСКА. Поединок закончился с перевесом всего в один мяч – 32:31. Лучшим бомбардиром СКА стал разыгрывающий Артём Рудь, на счету которого семь голов.

За семь секунд до конца встречи, играя в большинстве, москвичи получили право на семиметровый бросок, с которым справился вратарь Станислав Юрча. Завтра СКА завершит выступление на предварительном раунде турнира матчем с «Пермскими Медведями».

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