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Латушко призвал к созданию экстремистских отрядов в Беларуси

19.08.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Латушко призвал к созданию экстремистских отрядов в Беларуси

Сдается, дурной пример заразителен. Особенно, если интересы совпадают – в террористической плоскости. Беглый экс-министр культуры Павел Латушко, а ныне лицо, разыскиваемое за причастность к террористической деятельности, разразился призывами примкнуть к так называемой инициативе BYPOL. 


Организация небезызвестная – признана экстремистской, и в ее составе с такой же статьей, как у Латушко, минимум 15 человек. На их счету координация протестов и подготовка террористических актов посредством взрывов и поджогов. Так вот эти самые экстремисты собирают подпольное (якобы народное, на самом деле экстремистское) ополчение, чтобы реализовать мобилизационный план. Суть плана заключается в силовом свержении власти, где каждому участнику будет отведена своя роль. Не напоминает террористическую организацию? Видимо, Латушко настолько вдохновился приходом к власти талибов в Афганистане, что решил создать и возглавить свой собственный «Талибан». Не зря ведь в свои ряды призывают предпочтительно силовиков, умеющих обращаться с оружием и мыслящих тактически. Остальным роль тоже отведена – пушечного мяса много не бывает.       

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Сдается, дурной пример заразителен. Особенно, если интересы совпадают – в террористической плоскости. Беглый экс-министр культуры Павел Латушко, а ныне лицо,...
 
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