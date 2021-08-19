Уборочная-2021: собрано почти 6 млн тонн зерна

Источник материала: ОНТ

Меньше 10% площадей осталось убрать аграриям, в закромах уже почти 6 миллионов тонн зерна. Прямо на полях профсоюзы чествуют героев жатвы. Вклад каждого участника страды – ценен. В Гродненской области сегодня всё внимание водителям.





Павел Барцевич из хозяйства имени Деньщикова оказался самым быстрым – перевез в закрома свыше 4,5 тысяч тонн зерна. На уборочной уже больше 20 лет, в водители пошел вслед за отцом. Пара минут на торжества – и снова за руль. В хозяйстве практически завершают уборку зерновых. С каждого гектара убирают по 70 центнеров, поэтому работы много. Дорога каждая минута, полные комбайны не должны простаивать, ждут хлеб и на сушилках.

Пока неубранным хлеб остается на 20% площадей региона. По прогнозам аграриев, на завершение работ им понадобится еще неделя хорошей погоды.

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