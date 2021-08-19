|
«Нужно потратить или раздать все средства при жизни». Дэниел Крэйг не намерен оставлять наследство после смерти
Источник материала: ОНТ
Известный актер Дэниэл Крэйг не собирается оставлять своим детям какое-либо наследство. 53-летний артист
Актер также привел в пример Эндрю Карнеги, американского предпринимателя, который до смерти в 1919 году раздал $11 миллиардов. Крэйг считает, что именно такой поступок показывает истинное богатство американца.
Фото: instagram.com/craigdanielbond
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Нужно потратить или раздать все средства при жизни». Дэниел Крэйг не намерен оставлять наследство после смерти
Известный актер Дэниэл Крэйг не собирается оставлять своим детям какое-либо наследство. 53-летний артист пояснил журналу Candis Magazine, что наследство для потомков в его...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)