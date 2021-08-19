«Нужно потратить или раздать все средства при жизни». Дэниел Крэйг не намерен оставлять наследство после смерти

Источник материала: ОНТ

Известный актер Дэниэл Крэйг не собирается оставлять своим детям какое-либо наследство. 53-летний артист пояснил журналу Candis Magazine, что наследство для потомков в его понимании – это «неприятно».

Актер также привел в пример Эндрю Карнеги, американского предпринимателя, который до смерти в 1919 году раздал $11 миллиардов. Крэйг считает, что именно такой поступок показывает истинное богатство американца.

Фото: instagram.com/craigdanielbond

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