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Белагропромбанк предлагает создать подушку финансовой безопасности для своих детей
Источник материала: ОНТ
Кто из родителей не хочет обеспечить своим детям безбедное будущее. Белагропромбанк и сберегательная программа «Расти большой» помогает своим вкладчикам в этом. В чем плюсы этой программы и как в ней поучаствовать?
Каждый год в день своего рождения 8-летняя Орнела ждет подарок не только от друзей и родных, но и от любимого Агрика. Родители девочки семь лет назад сделали на ее имя вклад – «Расти большой» в Белагропромбанке.
Впрочем, не забыл банк и о родителях, принявших решение сделать вклад по программе «Расти большой!». Участие в данной акции позволяет не только собрать определенную сумму денег на важную цель, но и воспользоваться кредитными услугами банка на специальных условиях.
В рамках этой программы вклад может участвовать еще и в рекламных играх банка, где можно выиграть крупные денежные призы, автомобили и даже квартиру в Минске. Пенсионерка из города Чашники Наталья Михайловна Махрова никогда ничего не выигрывала. Но именно в Белагропромбанке женщина решила еще раз испытать удачу и не прогадала.
О своей победе женщина узнала прямо из эфира. За неделю до этого у Натальи Михайловны было приятное предчувствие. Но когда имя победительницы было озвучено, поверить в такую крупную удачу всей семье было сложно.
Юбилейный «урожай призов» продолжается. В следующих турах будут разыграны квартира в Минске и 10 крупных денежных сумм. Подробности участия в игре можно узнать в любом отделении и на сайте банка.
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Кто из родителей не хочет обеспечить своим детям безбедное будущее. Белагропромбанк и сберегательная программа «Расти большой» помогает своим вкладчикам в этом....
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