Белагропромбанк предлагает создать подушку финансовой безопасности для своих детей

Источник материала: ОНТ

Кто из родителей не хочет обеспечить своим детям безбедное будущее. Белагропромбанк и сберегательная программа «Расти большой» помогает своим вкладчикам в этом. В чем плюсы этой программы и как в ней поучаствовать?





Каждый год в день своего рождения 8-летняя Орнела ждет подарок не только от друзей и родных, но и от любимого Агрика. Родители девочки семь лет назад сделали на ее имя вклад – «Расти большой» в Белагропромбанке.

Людмила Виолентий, заместитель начальника региональной дирекции по Минской области Белагропромбанка: «Детская сберегательная программа "Расти большой" создана специально для того, чтобы взрослые могли позаботиться о достойном будущем подрастающего поколения. И поможет сделать первые шаги в своей независимости. Оформляя вклад на имя ребенка, вы сможете не только сохранить и приумножить, но также получать бонусы от банка и участвовать рекламных играх и акциях».

Впрочем, не забыл банк и о родителях, принявших решение сделать вклад по программе «Расти большой!». Участие в данной акции позволяет не только собрать определенную сумму денег на важную цель, но и воспользоваться кредитными услугами банка на специальных условиях.

Людмила Виолентий, заместитель начальника региональной дирекции по Минской области Белагропромбанка: «Участником акции может стать любое лицо не старше 16 лет включительно. На имя которого открыт и действует договор банковского вклада системы. Сплошные плюсы, плюс к стабильности. На время 735 дней, 1110 либо 1830 дней. Сумма вклада должна составлять 300 рублей в валюте. Не менее 500 долларов США, не менее 500 евро для вкладов в евро. И не менее 15000 в российский рублях».

В рамках этой программы вклад может участвовать еще и в рекламных играх банка, где можно выиграть крупные денежные призы, автомобили и даже квартиру в Минске. Пенсионерка из города Чашники Наталья Михайловна Махрова никогда ничего не выигрывала. Но именно в Белагропромбанке женщина решила еще раз испытать удачу и не прогадала.

Наталья Махрова, вкладчик Белагропромбанка: «Об игре я и раньше слышала, и по телевизору видела, и в банке видела. И в прошлом году были такие розыгрыши. А вот именно этот, юбилейный, я прочитала в газете. Почитала, какой вклад можно оформить, сумму. Вот решила. Агитировала детей, но они сомневались».

О своей победе женщина узнала прямо из эфира. За неделю до этого у Натальи Михайловны было приятное предчувствие. Но когда имя победительницы было озвучено, поверить в такую крупную удачу всей семье было сложно.

Наталья Махрова, вкладчик Белагропромбанка: «Эмоции зашкаливают. Квартира очень понравилась. Светлая и солнечная. Этаж хороший. Нам все очень нравится. Мы очень-очень довольны».

Юбилейный «урожай призов» продолжается. В следующих турах будут разыграны квартира в Минске и 10 крупных денежных сумм. Подробности участия в игре можно узнать в любом отделении и на сайте банка.

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