Катастрофический уход США из Афганистана: причины и последствия. Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Разбор полетов крупнейшего позора США за все наше время и первые дни после геополитического «ператруса» в Афганистане. Вот темы заявлений от ведущих политиков планеты и тема для размышления мировых аналитиков. Чем дополняется международная повестка в эти дни, в рубрике «Будет дополнено» разбирался Глеб Лавров.





У победы тысяча отцов, и только поражение – сирота, – говаривал еще 35-й президент США. И вот на этой неделе почетным отцом сироты года, да что там, двадцати последних лет, можно смело назвать 46-го американского Потуса – Джозефа «Сонного» Байдена. А ведь не далее, как два дня тому я, Глеб Лавров, вот не сойти мне с этого же места, говорил, что тема Афгана и США еще «Будет дополнена» – и, как видите, не соврал.

В отличие от самого Джо, который за истекший период, появился в эфире также лишь однажды, но фейканул там на все 100. На прессухе, посвященной позорному бегству сил империи добра из самого сердца устроенной ими тьмы, Их Президент заявил, что они, оказывается, и не намеревались строить из страны «А» сильное демократическое государство. Что слегка совершенно противоречит его же словам от 2003 года о национальном строительстве… Ну, что уж теперь-то греха таить, в этом самом Афганистане.

И если бы после этого хляби небесные грозы критики критическим образом не разверзлись над седой шевелюрой Байдена – это было бы чудо. Но чуда не случилось. Не успели стихнуть его шаги в коридорах власти, как полилось.

«Отчаяние, запечатленное в кабульском аэропорту, постыдно для политического Запада», – признал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«С уходом из Афганистана американцы утратили престиж мирового лидера, и само НАТО сейчас вызывает сомнения в правомочности существования», отрезал президент Чехии Милош Земан.

«Катастрофический уход администрации Байдена из Афганистана – это внешнеполитическое унижение, которое не идет в сравнение ни с чем, что пережила Америка после иранского кризиса с заложниками», – заявил экс-вице-президент США Майк Пенс. А он, после 6 января и штурма Капитолия, знает толк в унижениях.

После этих слов судьба кителей и пиджаков в НАТО, а равно либерализма, глобализЬма и США, как пророка их, заставляют вспомнить классика: «А свой пистолет я оставлю здесь, на случай, если совесть у вас все-таки есть». Но рассчитывать на раскаяние Вашингтона, признаем, не приходится.

Впрочем, надо признать, положа руку на сердце, и махнули рукой на Афган, своих наемников там, своих союзников везде и на ситуацию в целом, Штаты всю критику заслужили… И заслужат еще! Ведь даже почти двадцать лет и несчетные сотни тысяч афганцев спустя, главные демократизаторы планеты, вылетая пробкой, продолжают улетать из Кабула под молчаливые взгляды талибов и шорох собственных бессмысленных заявлений.

«Я абсолютно не отрицаю, насколько сложна ситуация, но мы пытаемся вывезти людей [из Кабула], и наши друзья и союзники не висят на самолетах. Наши друзья и союзники получают поддержку правительства США», – лопотала надысь штатовский Постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. И думается, все пальцы на всех ее руках и ногах при этом были скрещены наглухо. Чтобы прямая и явная ложь по теме талибов как-то ей простилась.

Так, а что там талибы? А они, в это же самое время, успели назаявлять что… Амнистируют госслужащих старого режима – поклон внутренней тишине. Сохранят ритуальные места иных религий – кивок Ирану. Станут у посольств – подмигивание Китаю и России. Да они даже женщин на ТВ допустили!

А еще бородатые Бифур, Бофур, Бомбур и Торин Янкищит онлайн кушали мороженное, катались на карусельках и весело прыгали на батутах, наглядно демонстрируя, как работает гравитация в Кабуле, если ты не друг Америки. Ах, да. Еще среднеазиатские дварфы сказали, что вплоть до 11 сентября не будут атаковать драпающих американцев и их сателлитов. Почему была выбрана именно эта дата – восток дело тонкое – кто знает?

А вот что понятно на этот самый момент уже точно – так это то, что Талибан, совершив ребрендинг и став на эти три дня в мировых медиа «Талибаном 2.1», выиграл у самой крутой страны в мире на поле, которое американцы считали таким же своим, как лужайка за Белым домом. Те, кого мы привыкли считать сказочными чудовищами, уделали Штаты в… модный пиар. И это признак наступления дивного нового медийного мира. Причем по всем фронтам.

Как будет дальше? Что будут делать талибы? Кто следующий за свободой? Ирак? Африка? Европа? А посмотрим. Но, как говаривал другой классик… и современник: будет интересно. Жаль, никто не узнал, когда же, наконец, уже станет скучно. Но это значит, что международная тема «Будет дополнена». И я, Глеб Лавров, вам это гарантирую. Можете скринить прямо с экрана.

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