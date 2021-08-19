Источник материала: Myfin



​Как связаны курс Bitcoin и доллар США?

Динамика аппетита к риску и биткоин



Участники инвестиционного рынка постоянно колеблются между двумя эмоциональными полюсами: жадностью и страхом. Когда дела в экономике идут на лад, трейдеры и инвесторы переходят в так называемый режим «risk on», то есть высокого аппетита к риску. Они с готовностью покупают волатильные активы, такие как акции и криптовалюты, ожидая, что положительная ситуация сохранится и цены будут расти.

Напротив, если экономика приходит в упадок или происходит неожиданное негативное событие, трейдеры занимают позицию «risk off», или низкого аппетита к риску. Приоритетом становится сохранение капитала: растет спрос на низкорисковые активы, прежде всего американские и немецкие облигации, золото и просто наличные доллары.

Яркий пример — коллапс фондового рынка в марте 2020 г., когда в Европе начались локдауны. Также можно вспомнить события лета-2020 в Беларуси, когда население бросилось скупать доллары и евро, боясь девальвации рубля.

Bitcoin — по определению высокорисковый актив, ведь его курс может меняться более чем на 10% в день. Напротив, доллар США воспринимается как символ надежности — не зря это мировая резервная валюта. Если рыночные риски вдруг возрастают, инвесторы начинают сбывать с рук акции и криптовалюту, продавая их за доллары. Логично предположить, что когда растет спрос на криптовалюту (в периоды высокого аппетита к риску), спрос на доллар должен, наоборот падать. Так ли это?

Индекс DXY — барометр привлекательности доллара

Для анализа корреляции между динамикой доллара и других активов (в том числе ВТС) используется популярный индекс DXY (также сокращается как USDX) или US Dollar Index. Западные трейдеры еще называют его «Дикси».

DXY измеряет ценность доллара США относительно корзины из шести валют: евро, швейцарского франка, фунта стерлингов, канадского доллара, японской йены и шведской кроны. В будущем состав корзины может поменяться: так, есть вероятность, что вместо кроны и франка в него войдут китайский юань и мексиканское песо, так как КНР и Мексика играют более важную роль в международной торговле США.

На значение DXY влияет много факторов: экономические показатели в США и других странах (производство, безработица, инфляция и т. п.), денежно-кредитная политика центральных банков, а также тот самый уровень аппетита к риску на рынке. В частности, если экономическая или политическая ситуация в США ухудшается, DXY падает.

Индекс DXY был запущен в 1973 г. с начальным значением 100. На момент написания статьи он составлял 92,522, то есть за прошедшие десятилетия доллар США подешевел относительно других валют. Однако в мае 2021 г., когда были опубликованы негативные данные по рынку занятости США, значение было еще ниже — 89,7, так что положение доллара за последние месяцы улучшилось.

Доллар — вверх, биткоин — вниз

То, что между BTC и DXY существует обратная корреляция, было замечено еще в 2013 году. Если наложить их графики друг на друга, то станет видно, что пики DXY по большей части совпадают с провалами курса биткоина. Таким образом, обратная корреляция этих двух показателей вполне реальна.













Графики: ru.tradingview.com

Сохранится ли эта зависимость в будущем? Здесь мнения расходятся. Многие полагают, что по мере того как цена и репутация Bitcoin растут, главная мировая криптовалюта будет все больше восприниматься как «цифровое золото» - и вести себя как драгоценный металл. Золото – низкорисковый актив, спрос на который растет в периоды низкого аппетита к риску. Соответственно, и биткоин может рано или поздно попасть в категорию защитных активов вместе с золотом, серебром и облигациями Казначейства США.

Как использовать корреляцию ВТС и DXY при инвестировании

Нужно понимать, что обратная корреляция между ВТС и «Дикси» наблюдается прежде всего в макроперспективе, в масштабе месяцев и лет. Искать ее на дневном и тем более часовом графике цены биткоина бесполезно — скорее наоборот, в краткосрочном периоде оба показателя зачастую движутся параллельно.

Тем не менее DXY — ценный инструмент для среднесрочного инвестирования в Bitcoin. Если ваша цель — приобрести ВТС подешевле, то стоит следить за экономической ситуацией в США. Если аналитики предрекают укрепление доллара, то можно предположить, что этот период будет благоприятным для покупки биткоина. И наоборот: когда прогнозируется снижение DXY, может появиться возможность выгодно продать Bitcoin.

В любом случае помните, что правильно выбранный момент — лишь половина успеха при инвестировании в биткоин. Не менее важно подобрать надежную и безопасную платформу для покупки и хранения ваших цифровых активов. Лучше всего для этого подойдут регулируемые биржи, которые соответствуют всем требованиям законодательства и имеют продвинутые системы защиты активов от хакеров. Правда, большинство западных регулируемых бирж (Coinbase, Gemini и т. д.) официально не оказывают услуги в Беларуси. Хорошая альтернатива — белорусская площадка FREE2EX, которая также предлагает услугу мгновенной покупки Bitcoin с помощью банковской карты с минимальной комиссией.

Напоследок дадим еще один совет: если вокруг все начинают внезапно обсуждать Bitcoin, то, скорее всего, цена уже близка к пику и вскоре упадет. Не поддавайтесь ажиотажу: наберитесь терпения, следите за совместными материалами портала MyFin и регулируемой криптобиржи FREE2EX — и тогда вы не пропустите лучший момент для покупки криптоактивов.

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