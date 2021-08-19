«Недокусы» и тренировки трижды в неделю — блогер Ольга Никифорова о work-life balance и тайм-менеджменте в блокноте

Источник материала: ProBusiness



Ольга Никифорова. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Ольга Никифорова — блогер, модель, начинающая актриса и молодая мама. А еще она — индивидуальный предприниматель, которому критически важно подстраивать свой рабочий график под клиентов и при этом не забывать о балансе с личной жизнью. О том, что стоит за образом каждого блогера и сколько может приносить сотрудничество с брендами, Ольга рассказала в партнерском проекте «Про бизнес» и бренда FRUDS .

«Кипиш-менеджмент»: как составлять рабочий график интуитивно

— Честно говоря, я не воспринимаю себя как предпринимателя. Да, я блогер, актриса, модель. Но я человек в первую очередь, личность. С точки зрения бизнеса — я большая рекламная площадка. Но позиционирую я себя не как компанию, а как личный бренд.

У блогера рабочий день может начинаться абсолютно в любое время. К счастью, я научилась выстраивать личные границы так, чтобы сохранять разумное количество личного времени для себя и дочери. Сейчас я готова вести коммуникацию с клиентами с 10 часов утра.

В случае острой необходимости готова отложить все свои дела и решить рабочий вопрос. Иначе меня будет подкидывать от чувства ответственности — мол, я обещала, не сделала, а люди ждут. С тайм-менеджментом у меня все интуитивно. Мы называем это кипиш-менеджмент. Вполне эффективная практика. Я редко отказываюсь от интервью и съемок, потому что это часть моей работы. Иногда переношу какие-то проекты, если не могу совместить с текущими задачами. Например, когда у меня съемочный день в кино, любые фотосъемки и продакшен рекламных интеграций приходится сдвигать.

Посты в блоге стараюсь выпускать согласно контент-плану, который мы составляем вместе с менеджером. Но довольно часто не удерживаюсь и публикую то, что «болит» или отзывается прямо сейчас. Потому что мне есть что сказать.

Чтобы планировать загрузку, по старинке использую блокнот. В нем все записываю и помечаю. Возможно, это не очень современный подход, зато — надежный. Иногда вношу список дел на день в заметки на телефоне — тогда даже получаю удовольствие, когда отмечаю галочкой завершенную задачу.



Ольга Никифорова. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

И, конечно, главный мой «органайзер» — это менеджер Настя. Именно она всем звонит, договаривается, планирует и устраивает.

Многим кажется, что блогер — это просто человек, который много фотографирует и тусуется. Но за каждым инфлюенсером с аудиторией от 50 тыс. подписчиков стоит команда. У меня есть менеджер, я работаю с разными командами по продакшену (фотографы, видеографы, стилисты, визажисты и т.д.). Мой молодой человек Артемий помогает разбираться с бюрократической частью — договорами и различными документами.

То, что видит пользователь в моем аккаунте, — это продукт работы далеко не меня одной. Это история планирования целой группы профессионалов для создания качественного контента.

Задача блогера — каждый день делать из своей жизни сериал. Это непросто, ведь объективно наша жизнь не бывает каждый день такой яркой, как хотелось бы. И ключевое умение блогера — из ничего сделать «конфетку». Это труд. И если у большинства рабочий день заканчивается, когда они выходят из офиса, у блогера он заканчивается, только когда тот уснул.

Общение с людьми — это то, от чего я чувствую удовлетворение. Есть моменты, когда можно в хорошем смысле манипулировать людьми: через текст натолкнуть на важную мысль или помочь осознать острую проблему. Это потрясающе!

«Либо хорошо, либо никак» — как определять цену рекламы в блоге

Сегодня я уже могу сама выбирать, с кем работать. Входящих заявок более чем достаточно. Я не магазин на диване, невозможно просто взять все проекты. У меня принцип: берусь рекламировать только то, чем реально пользуюсь. Я несу ответственность перед аудиторией за каждый проект. Если что-то не так, то «прилетит» мне.

Делаю только ту рекламу, за которую мне не стыдно, — т.е. выпускаю такой контент, который не только дает мне возможность заработать, но и будет интересен подписчикам.

На моей памяти в неделю я выпускала максимум 4 интеграции. Но участвую в съемках я почти каждый день. В идеале в неделю должно быть 1−2 проекта.



Ольга Никифорова. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Я никогда не удаляю рекламу. Мне за нее не стыдно. Потому что я делаю либо хорошо, либо никак. У нас это даже прописано на уровне медиакита. Там, помимо цен на пакеты услуг, есть и основные принципы работы, которых я придерживаюсь.

Что касается цен — на рынке блогинга нет определенных. Нельзя сказать, что блогер от 100 тыс. подписчиков берет какую-то фиксированную сумму. Каждый человек ведет индивидуальную политику. Одни берут плату за сам факт публикации, другие — гарантируют охваты, третьи — готовы обещать реальные продажи продукта или заказы и т.д.

Цена рекламы в блоге складывается из стоимости работы всей команды — инфлюенсера, менеджера, команды продакшена, стоимости реквизита и т.д.

Конечно, съемка на природе в мороз с костюмом и образом от стилиста будет стоить дороже, чем фото дома без косметики. Клиентам часто нужно доносить, сколько это стоит. Поэтому подробный медиакит — это мастхэв для блогера. У нас это сайт, на котором заказчик может выбрать кейс с определенной стоимостью — т.е. пакетное предложение.



Ольга Никифорова. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Блогер должен отвечать за результат. «Спустить» рекламный бюджет и сказать клиенту: «Ну, так вышло» — такого быть не может. Но платить блогеру за определенный охват — это пока не про Беларусь. У нас маленький рекламный рынок, на котором не так много компаний и брендов, рекламных агентств и аудитории в целом. Поэтому в нашей стране охват — не котируется.

Также в Беларуси не работает схема амбассадорства, когда блогеру платят за долгосрочное сотрудничество. У нас компании платят за интеграции разово, но вдолгую сотрудничают редко. Более распространен бартер — когда бесплатно привозят товар, а блогер рекламирует его «в благодарность». Это, конечно, неправильная работа менеджеров и блогеров. Но такова наша реальность.

«Могу побриться налысо ради роли»: как блогеры инвестируют в свой бизнес

Вроде походы в салоны красоты или покупка косметики — это о любви к себе. Но на самом деле это тоже часть работы — выглядеть соответствующе. От того, как я выгляжу, тоже зависит результат: пригласят ли меня на съемку, захотят ли купить продукт, соберет ли пост реакции. Конечно, уделяю время тому, чтобы у меня были ухоженные волосы, ногти, лицо.

Но в то же время для хорошей роли в кино я готова на почти любые эксперименты с внешностью. Недавно, например, ради роли мне пришлось снять нарощенные волосы, ресницы, ногти. Потому что внешность нужно было трансформировать. Я понимаю, что от этого зависит моя работа, проект. Надо — значит, надо. Я могу сбрить волосы ради роли, похудеть еще на несколько килограммов, бинтовать грудь, чтобы выглядеть как мальчик… Это не проблема. Кажется, это сильная моя сторона.

И все же моя каждодневная работа в том числе — поддерживать тело в хорошей физической форме. Я хожу в зал 3 раза в неделю, делаю по 15 тыс. шагов в день. Слежу за рационом.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

В последний год я перестала жить, чтобы есть. Я ем, чтобы жить. Меня отвернуло от сладкого, не ем картофель, макароны. Между картофельным пюре, драниками и овощами с мясом я выберу последнее.

Бывают «недокусы», когда график очень загружен. На такой случай ношу с собой какие-то орешки, смузи или детское пюре, безуглеводное печенье. Если мне хочется чего-то вредного, я каждый раз задаю себе вопрос: «Если бы я любила себя очень сильно, что бы я сделала?» И получается: если передо мной лежит булка утром, то я ее съем, потому что очень себя люблю. А вечером — понимаю, что придется отрабатывать эту булку, поэтому есть не буду, потому что я очень себя люблю.

Этот вопрос хорошо интегрировать в любой аспект жизни. Даже в работу. Очень хорошо помогает разобраться в том, подходит ли вам то, чем вы занимаетесь. Если вы себя любите очень сильно, то будете делать только то, от чего кайфуете. На работе, дома — где угодно!

Партнер проекта: FRUDS — натуральный фруктовый перекус в формате Smart: Он без сахара, зато с клетчаткой льна и пищевыми волокнами

Его удобно брать с собой даже в самой маленькой сумке

Смузи отлично подойдет для перекуса до или после тренировки

Не придется тратить время на приготовление

Его не нужно хранить в холодильнике: бери несколько упаковок на весь день

Никаких крошек: можно перекусить в машине, в офисе, по дороге на встречу

Никакого шума. Есть минутка во время созвона?

Подходит для вегетарианцев

Справляется с голодом без тяжести в желудке

Имеет интересные вкусовые сочетания

Объем 150 г оптимально подходит для легкого, но сытного перекуса.



Читайте также