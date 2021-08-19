Посольство США об обысках в БелаПАН: режим бесконечно боится правды, поэтому бешено нападает на свободу прессы

Посольство США прокомментировало обыски у сотрудников и в офисе информационной компании БелаПАН.

«Режим безгранично боится правды, поэтому он бешено нападает на свободу прессы, — говорится в сообщении дипмиссии в «Твиттере». — Практически все независимые СМИ в Беларуси подверглись преследованиям. Сегодня вновь настала очередь БелаПАН. Но голоса свободы нельзя заглушить; справедливость восторжествует».

Утром 18 августа сотрудники силовых органов пришли с обыском к директору и главному редактору Ирине Левшиной, ее заместителю Александру Зайцеву, журналистам Захару Щербакову и Ирине Турчиной, а также бухгалтеру Екатерине Боевой.

Позже стало известно об обыске у бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова, который уволился из компании в январе этого года.

Левшина, Боева и Новожилов задержаны и доставлены в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина.

Щербаков и Турчина были допрошены в управлении Следственного комитета по Минску, после чего отпущены под подписку о неразглашении. Зайцев на допрос не доставлялся, но он подписал обязательство о явке.

Щербакова перед допросом отвезли в Международный центр коммутации на улице Захарова, 55 (здание «Белтелекома»), где находится хостинг-площадка. В присутствии журналиста был изъят сервер, на котором размещается сайт belapan.by.

Левшина после обыска у нее дома была доставлена в офис БелаПАН, где также был проведен обыск. Изъят редакционный сервер. Это уже второй редакционный сервер, который изымается у компании в результате обыска. Жесткий диск основного сервера был изъят 14 января, когда проводился обыск в связи с расследованием дела в отношении бывшего заместителя директора БелаПАН Андрея Александрова.

Во вчерашних постановлениях на обыск было указано, что это сделано в рамках возбужденных уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

В результате обысков изъяты личные смартфоны журналистов, компьютерная техника, носители информации, некоторые документы.

Вечером Следственный комитет прокомментировал обыски в БелаПАН.

«Управлением Следственного комитета по городу Минску продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших на территории столицы», — сообщила пресс-служба ведомства.

«По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 342 УК задержаны должностные лица информационного агентства БелаПАН — Дмитрий Новожилов, Екатерина Боева и Ирина Левшина», — указано в сообщении. С их участием проводятся «неотложные следственные действия».

Следствием также инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже якобы выявлены нарушения налогового законодательства. После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН, заявили в СК.

Отметим, что Дмитрий Новожилов на данный момент не является должностным лицом БелаПАН. Новожилов ранее был директором компании, но уволился по собственному желанию в январе этого года.