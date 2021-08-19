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Постковидное восстановление: рост экономики Беларуси обеспечила промышленность
19.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министерство экономики Беларуси улучшило прогноз роста ВВП на этот год до 3,3%, сообщает «МИР 24».
Правительство проанализировало экономику страны за первые шесть месяцев текущего года. Локомотивом роста стала промышленность, многие предприятия нарастили экспорт. Минск отказался от локдауна и смог предложить партнёрам большой перечень товаров. Увеличила прибыль сфера услуг: транспорт, общественное питание и IT.
Как заявили в правительстве страны, такие темпы роста экономики планируют сохранить до конца года.
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Минск отказался от локдауна и смог предложить партнёрам большой перечень товаров.
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