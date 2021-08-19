ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Постковидное восстановление: рост экономики Беларуси обеспечила промышленность

19.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министерство экономики Беларуси улучшило прогноз роста ВВП на этот год до 3,3%, сообщает «МИР 24».

Правительство проанализировало экономику страны за первые шесть месяцев текущего года. Локомотивом роста стала промышленность, многие предприятия нарастили экспорт. Минск отказался от локдауна и смог предложить партнёрам большой перечень товаров. Увеличила прибыль сфера услуг: транспорт, общественное питание и IT.

«Этот тренд восстановления мы наблюдаем уже с апреля, большинство отраслей, если быть точным, 80% сферы услуг уже восстановлено и находится в положительной зоне», – отметил министр экономики Республики Беларусь Александр Чистяков.

Как заявили в правительстве страны, такие темпы роста экономики планируют сохранить до конца года.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск отказался от локдауна и смог предложить партнёрам большой перечень товаров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Катастрофический уход США из Афганистана: причины и последствия. Рубрика «Будет дополнено»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by