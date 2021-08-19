Постковидное восстановление: рост экономики Беларуси обеспечила промышленность

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министерство экономики Беларуси улучшило прогноз роста ВВП на этот год до 3,3%, сообщает «МИР 24».

Правительство проанализировало экономику страны за первые шесть месяцев текущего года. Локомотивом роста стала промышленность, многие предприятия нарастили экспорт. Минск отказался от локдауна и смог предложить партнёрам большой перечень товаров. Увеличила прибыль сфера услуг: транспорт, общественное питание и IT.

«Этот тренд восстановления мы наблюдаем уже с апреля, большинство отраслей, если быть точным, 80% сферы услуг уже восстановлено и находится в положительной зоне», – отметил министр экономики Республики Беларусь Александр Чистяков.

Как заявили в правительстве страны, такие темпы роста экономики планируют сохранить до конца года.