Взять новый кредит, чтобы погасить старый. Какие варианты рефинансирования есть сейчас

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

В каких случаях вам может понадобиться кредит на рефинансирование?

ваши доходы снизились, ежемесячный платеж по кредиту слишком велик и вы ищите новый кредит, на больший срок, но с меньшими регулярными платежами;

вы считаете переплату по уже взятому кредиту слишком большой, берете новый кредит на меньший срок, с меньшей общей переплатой.

вы хотите объединить несколько небольших кредитов в один, и платить все один раз в месяц одной суммой.

Цена кредита на рефинансирование, то есть, переплата, обычно не совпадает с ценой предыдущих кредитов. Кредит на больший срок, несмотря на меньшие платежи, обычно дороже по итоговой переплате, короткий кредит – дешевле. Но четких зависимостей тут нет, ставки меняются, кто-то брал кредит на невыгодных условиях, а благодаря рефинансированию найдет лучший вариант.

Обычно банки не предлагают рефинансирование собственных кредитов, но выкупают ваши долги у другого банка. Они могут менять условия собственных кредитов по заявлению клиента, это называется не «рефинансирование», а «реструктуризация».

Теперь посмотрим, какие варианты кредитов на рефинансирование предлагают сейчас банки. Сразу скажем, их не так много.

Фото: Myfin.by

Основные параметры кредита на рефинансирование:

сумма – до 25 000 руб.;

ставка на текущий момент – 21,99% (складывается из ставки рефинансирования, сейчас 9,25%, плюс 12,74%);

срок погашения – от 13 до 60 месяцев;

способ выдачи – перечисление на счет предыдущего банка-кредитора;

погашение – равными долями ежемесячно;

досрочное погашение без ограничений и дополнительных выплат;

клиент не должен быть моложе 21 года и не старше пенсионного возраста на момент полного расчета по кредиту;

для получения кредита необходим постоянный доход не менее 450 руб. в месяц (для минчан – 550 руб.).

обеспечение кредита до 10 000 руб. неустойка, более 10 000 руб. добавляется поручительство физлица или залог автомобиля, застрахованного на полное КАСКО;

Для оформления кредита на рефинансирование нужны:

паспорт;

для мужчин призывного возраста (до 27 лет) – военный билет или удостоверение призывника, и копии этих документов;

копия договора на рефинансируемый кредит;

справка от банка-кредитора о задолженности;

при необходимости – справка или иной документ о доходах (на суммы до 10 000 руб. при наличии данных о доходах в автоматизированной системе ФСЗН может не запрашиваться).

Фото: Myfin.by

Этот продукт чуть дороже предыдущего, но максимальная сумма выше, и он доступен пенсионерам.

Основные условия:

сумма – от 500 руб. до 30 000 руб.;

срок – до 48 месяцев (4 года);

ставка – 23%;

возраст клиента – от 21 года до 65 лет;

необходимо иметь постоянный доход;

обеспечение: до 15 000 руб. – неустойка, свыше 15 000 руб. – поручительство.

Документы для оформления кредита:

паспорт клиента и поручителя;

для мужчин до 27 лет, военный билет или удостоверение призывника и копия этого документа;

справка о доходе за 3 последних месяца на бланке Технобанка;

копия рефинансируемого кредитного договора;

справка из предыдущего банка о задолженности.

Фото: Myfin.by

Достоинства этого продукта – значительная максимальная сумма и оформление без поручителей и залога.

Основные условия кредита:

сумма – до 75 000 руб.;

ставка в настоящий момент – 28,9% (ставка рефинансирования плюс 15,65%);

срок погашения – до 60 месяцев;

возраст заемщиков – от 22 до 63 лет;

заемщику обязательно работать;

минимальный стаж на последнем месте работы – 6 месяцев;

минимальный доход за последние 3 месяца – 300 руб.

Суммы до 5 000 руб. оформляют без справки о доходах, выше 5 000 руб. – со справкой, получателям дохода через Приорбанк справка тоже не требуется.

Фото: Myfin.by

Этот продукт подходит и для рефинансирования кредитов других банков и собственных кредитов Дабрабыта. Рефинансируются также кредиты на недвижимость и потребительские кредиты.

Основные условия:

сумма до 50 000 руб.;

при сумме до 10 000 руб. – ставка 27,99% (СКО + 17,74%), свыше 10 000 – ставка 24,99% (СКО + 14,74%);

срок – от 13 до 60 месяцев;

погашение основного долга равными суммами, проценты начисляются на остаток и уменьшаются к концу срока;

возраст заемщика от 18 до 68 лет;

обеспечение: до 25 000 руб. – неустойка, свыше этой суммы – поручительство;

при сумме свыше 10 000 руб. нужна справка о доходах.

Итого

Выгода рефинансирования зависит от условий первого кредита. Чаще всего на это идут, чтобы уменьшить обязательные регулярные платежи. Хотя общая переплата от этого растет. Сейчас ставки по всем кредитам выросли, потому рефинансирование долгов, взятых по старым ставкам, менее выгодно по процентам, но возможность уменьшить регулярные платежи остается.

Почти всегда невыгодно рефинансировать кредиты, полученные на льготных условиях. Если хочется скорее погасить льготный кредит, то выгоднее вносить большие суммы, чем брать новую ссуду.