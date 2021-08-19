Взять новый кредит, чтобы погасить старый. Какие варианты рефинансирования есть сейчас

В каких случаях вам может понадобиться кредит на рефинансирование?
ваши доходы снизились, ежемесячный платеж по кредиту слишком велик и вы ищите новый кредит, на больший срок, но с меньшими регулярными платежами;
вы считаете переплату по уже взятому кредиту слишком большой, берете новый кредит на меньший срок, с меньшей общей переплатой.
вы хотите объединить несколько небольших кредитов в один, и платить все один раз в месяц одной суммой.
Цена кредита на рефинансирование, то есть, переплата, обычно не совпадает с ценой предыдущих кредитов. Кредит на больший срок, несмотря на меньшие платежи, обычно дороже по итоговой переплате, короткий кредит – дешевле. Но четких зависимостей тут нет, ставки меняются, кто-то брал кредит на невыгодных условиях, а благодаря рефинансированию найдет лучший вариант.
Обычно банки не предлагают рефинансирование собственных кредитов, но выкупают ваши долги у другого банка. Они могут менять условия собственных кредитов по заявлению клиента, это называется не «рефинансирование», а «реструктуризация».
Этот продукт подходит и для рефинансирования кредитов других банков и собственных кредитов Дабрабыта. Рефинансируются также кредиты на недвижимость и потребительские кредиты.
Основные условия:
сумма до 50 000 руб.;
при сумме до 10 000 руб. – ставка 27,99% (СКО + 17,74%), свыше 10 000 – ставка 24,99% (СКО + 14,74%);
срок – от 13 до 60 месяцев;
погашение основного долга равными суммами, проценты начисляются на остаток и уменьшаются к концу срока;
возраст заемщика от 18 до 68 лет;
обеспечение: до 25 000 руб. – неустойка, свыше этой суммы – поручительство;
при сумме свыше 10 000 руб. нужна справка о доходах.
Итого
Выгода рефинансирования зависит от условий первого кредита. Чаще всего на это идут, чтобы уменьшить обязательные регулярные платежи. Хотя общая переплата от этого растет. Сейчас ставки по всем кредитам выросли, потому рефинансирование долгов, взятых по старым ставкам, менее выгодно по процентам, но возможность уменьшить регулярные платежи остается.
Почти всегда невыгодно рефинансировать кредиты, полученные на льготных условиях. Если хочется скорее погасить льготный кредит, то выгоднее вносить большие суммы, чем брать новую ссуду.