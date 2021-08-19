Широкого круга читателей у SPRAVA не будет из-за недоверия к самому Протасевичу - Павловец













высказал публицист Юрий Павловец. Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга»публицист





Публицист, в первую очередь, обратил внимание на то, что сама фигура Протасевича довольна противоречива.





«С одной стороны, его нельзя назвать сторонником существующей власти. С другой – нынешний статус Протасевича обязывает его действовать в русле современной государственной идеологии Беларуси», - отметил он.





По мнению Павловца, в сложившейся ситуации ожидать от новых медиа-проектов Протасевича, какими бы они ни были, какого-то свежего взгляда на ситуацию в республике, не стоит. В то же время публицист сомневается, что Протасевичу удастся сделать реально нейтральный ресурс, призванный формировать мировоззрение новой конструктивной оппозиции.





«Нынешние противники Александра Лукашенко не признают самостоятельности данного журналиста, считая его деятельность полностью срежессированной спецслужбами Беларуси. Это означает, что и интерес к данному проекту будет небольшим и крайне специфическим. Сторонники же белорусского лидера вряд ли будут читать информацию, выложенную Протасевичем, так как доверия к этому человеку после всего, что он делал в прошлом, нет. Даже само название нового проекта – на латинице, переведенное с белорусского языка, многими противниками местных националистов может быть воспринято неоднозначно», - убежден Протасевич.





Резюмируя вышесказанное, Павловец подчеркнул, что широкого круга читателей у SPRAVA не будет, а его влияние на общественное мнение, скорее всего, будет минимальным.





Сооснователь признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, находящийся в данный момент под домашним арестом, начал вести проект SPRAVA.