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Как менялись отношения Украины и Беларуси в последние два года

19.08.2021 07:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некогда Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь могла бы провести вместе с Украиной Олимпийские игры. Но сейчас кажется, что это было в какой-то другой жизни.

Как менялись отношения Украины и Беларуси в последние два года
В октябре 2019 года Александр Лукашенко приехал в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским на II форуме регионов в Житомире. Тогда он отметил, пишет Thinktanks.by, что Украина никогда не имела проблем с Беларусью и не будет иметь их в будущем.

Также Лукашенко заявил, что Беларусь могла бы провести вместе с Украиной Олимпийские игры.

Однако уже через год отношения между странами начали ухудшаться. Украинский портал "Слово и дело" составил хронологию ухудшения отношений и представил соответствующую инфографику. 

В июле 2020 года Минск решил передать в РФ задержанных «вагнеровцев». Впоследствии Зеленский заявил, что операция по «вагнеровцам» готовилась точно не в Украине и добавил, что просил Лукашенко выдать Украине боевиков, однако тот этого не сделал.



9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, ЦИК объявила о победе Александра Лукашенко. Однако ряд стран признали выборы сфальсифицированными, а Лукашенко – самопровозглашенным президентом.

Тогда МИД заявил, что Украина на государственном уровне прекратила все контакты с Беларусью из-за политического кризиса.

В сентябре 2020 года Украина официально присоединилась к странам, которые не признают Лукашенко легитимным президентом. Зеленский отменил свой запланированный визит. Далее Украина заявила, что готова присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси.

Через несколько месяцев, в январе 2021 года Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить диалог с Украиной. Вместе с тем он подчеркнул, что экономическое сотрудничество между странами продолжает развиваться.

В мае Украина прекратила авиасообщение с Беларусью – в ответ на инцидент с задержанием оппозиционера Романа Протасевича.

Через несколько дней Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, но добавила, что готова вернуть режим свободной торговли, если Киев в свою очередь пересмотрит меры в отношении белорусских товаров.

В июне Лукашенко заявил, что нарабатывает с Россией вопрос об открытии авиарейсов во временно оккупированную АР Крым. В ответ Украина заявила о неизбежных санкциях. Также в Раде зарегистрирован проект заявления о прекращении дипломатических отношений с Беларусью.

В начале июля Лукашенко приказал закрыть границу с Украиной якобы из-за поступления оружия с территории Украины в Беларусь.

В августе он назвал Украину угрозой, которой раньше не было, и обвинил Киев в «антинародном курсе».

Через несколько дней Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке на территории Украины боевиков, которых перебрасывают в Беларусь. Президент Украины обвинения отверг.

После таких заявлений, в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Некогда Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь могла бы провести вместе с Украиной Олимпийские игры. Но сейчас кажется, что это было в какой-то другой жизни.
 
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