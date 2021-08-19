Как менялись отношения Украины и Беларуси в последние два года

пишет Thinktanks.by, что Украина никогда не имела проблем с Беларусью и не будет иметь их в будущем. В октябре 2019 года Александр Лукашенко приехал в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским на II форуме регионов в Житомире. Тогда он отметил,Thinktanks.by, что Украина никогда не имела проблем с Беларусью и не будет иметь их в будущем.





Также Лукашенко заявил, что Беларусь могла бы провести вместе с Украиной Олимпийские игры.





Однако уже через год отношения между странами начали ухудшаться. Украинский портал "Слово и дело" составил хронологию ухудшения отношений и представил соответствующую инфографику.





В июле 2020 года Минск решил передать в РФ задержанных «вагнеровцев». Впоследствии Зеленский заявил, что операция по «вагнеровцам» готовилась точно не в Украине и добавил, что просил Лукашенко выдать Украине боевиков, однако тот этого не сделал.













9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, ЦИК объявила о победе Александра Лукашенко. Однако ряд стран признали выборы сфальсифицированными, а Лукашенко – самопровозглашенным президентом.





Тогда МИД заявил, что Украина на государственном уровне прекратила все контакты с Беларусью из-за политического кризиса.





В сентябре 2020 года Украина официально присоединилась к странам, которые не признают Лукашенко легитимным президентом. Зеленский отменил свой запланированный визит. Далее Украина заявила, что готова присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси.





Через несколько месяцев, в январе 2021 года Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить диалог с Украиной. Вместе с тем он подчеркнул, что экономическое сотрудничество между странами продолжает развиваться.





В мае Украина прекратила авиасообщение с Беларусью – в ответ на инцидент с задержанием оппозиционера Романа Протасевича.





Через несколько дней Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, но добавила, что готова вернуть режим свободной торговли, если Киев в свою очередь пересмотрит меры в отношении белорусских товаров.





В июне Лукашенко заявил, что нарабатывает с Россией вопрос об открытии авиарейсов во временно оккупированную АР Крым. В ответ Украина заявила о неизбежных санкциях. Также в Раде зарегистрирован проект заявления о прекращении дипломатических отношений с Беларусью.





В начале июля Лукашенко приказал закрыть границу с Украиной якобы из-за поступления оружия с территории Украины в Беларусь.





В августе он назвал Украину угрозой, которой раньше не было, и обвинил Киев в «антинародном курсе».





Через несколько дней Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке на территории Украины боевиков, которых перебрасывают в Беларусь. Президент Украины обвинения отверг.





После таких заявлений, в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси.