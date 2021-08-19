Неустойчивые воздушные массы окутают Беларусь

Сегодня погоду на территории страны будет определять в основном область повышенного атмосферного давления (днем скажется влияние неустойчивых воздушных масс).



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По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков (лишь по северо-западу пройдут дожди), местами прогремят грозы.

Ветер юго-западный порывистый, местами по северо-западу сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +21..+23°C;

Витебск +21..+23°C;

Гомель +23..+25°C;

Гродно +19..+21°C;

Могилев +23..+25°C;

Минск +20..+22°C.