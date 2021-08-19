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Неустойчивые воздушные массы окутают Беларусь

19.08.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории страны будет определять в основном область повышенного атмосферного давления (днем скажется влияние неустойчивых воздушных масс).

Неустойчивые воздушные массы окутают Беларусь
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков (лишь по северо-западу пройдут дожди), местами прогремят грозы.

Ветер юго-западный порывистый, местами по северо-западу сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +21..+23°C;
  • Витебск +21..+23°C;
  • Гомель +23..+25°C;
  • Гродно +19..+21°C;
  • Могилев +23..+25°C;
  • Минск +20..+22°C.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду на территории страны будет определять в основном область повышенного атмосферного давления (днем скажется влияние неустойчивых воздушных масс).
 
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