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Неустойчивые воздушные массы окутают Беларусь
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории страны будет определять в основном область повышенного атмосферного давления (днем скажется влияние неустойчивых воздушных масс).
По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков (лишь по северо-западу пройдут дожди), местами прогремят грозы.
Ветер юго-западный порывистый, местами по северо-западу сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду на территории страны будет определять в основном область повышенного атмосферного давления (днем скажется влияние неустойчивых воздушных масс).
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