Футболист сборной Афганистана погиб в отсеке шасси, пытаясь улететь из страны

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Отмечается, что спортсмен был одним из тех, кто пытался схватиться за взлетающий американский военный самолет C-17A в аэропорту Кабула.





По словам журналиста, Анвари забрался в отсек шасси борта, впоследствии там были обнаружены его останки.





Ранее в Сети было опубликовано видео с кадрами, показывающими взлет самолета ВВС США. Несколько людей, которые схватились за шасси и другие детали самолета, упали и разбились насмерть.





17 августа Reuters со ссылкой на ВВС США сообщало, что в нише шасси самолета США С-17, который вернулся из Кабула, нашли человеческие останки. В тот же день в Сети появилось видео, предположительно, с самолета С-17. На кадрах заметно, что за бортом находится человек, тело которого треплет ветер.





Также афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди, предположительно, это были афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.





Как стало известно газете The New York Times, американским пилотам потребовалась психологическая помощь после обнаружения в шасси останков человека.





Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев", произошедших в ходе эвакуации из аэропорта Кабула.