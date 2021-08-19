СМИ: 10 тысяч бойцов генерала Дустума выдвинулись на борьбу с талибами













По информации источника, под командованием узбекского генерала находятся около десяти тысяч военнослужащих афганской армии. Они направляются в регион к северу от Кабула, где с талибами ведут бои силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха.





Как утверждает источник российского агентства, силы Салеха отбили у "Талибана" район Чарикар в провинции Парван. "Бои сейчас идут в районе Панджшера", - отметил источник.





Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога по тоннелю Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.





Ранее Салех заявил, что, в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани, остался в стране и, согласно Конституции, является временным главой государства.





Панджшер - единственная провинция Афганистана, которая в настоящее время не находится под контролем талибов. Здесь сосредоточены силы антиталибов. Некоторые афганские политики, в том числе Ахмад Масуд - младший, сын национального героя страны, также уехали в регион.





Впрочем, Масуд-младший в одном из последних интервью заявил, что готов к примирению с талибами, если те действительно хотят мира в стране.





В свою очередь, представитель талибов Мухаммад Наим отметил, что ситуация с Панджшером не представляется острой и не имеет военного решения. "Этот вопрос мы хотим решить через взаим понимание. Единственной мечтой нашего народа было положить конец войне в нашей стране", - сказал Наим.