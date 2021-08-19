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Труба-дело: Павел Аракелян распродает инструменты

19.08.2021 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный джазовый музыкант и участник многих проектов, в том числе группы «Крамбамбуля», Павел Аракелян продаёт некоторые свои музыкальные инструменты. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Труба-дело: Павел Аракелян распродает инструменты
Саксофонисты и трубачи! Продам инструменты:

1. Флюгельгорн MG Custom (Фото 1)

2. Тенор саксофон P. Mauriat Musical Instruments PMXT 66R (фото 2)

3. Сопрано саксофон Theo Wanne Mouthpieces and Instruments Mantra II (фото 3)

4. Труба King Silver Flair

5. Мундштук для тенор саксофона Theo Wanne Mouthpieces and Instruments Durga III

Все инструменты профессиональные, а продаю их по цене полупрофессиональных – состояние каждого варьируется от очень хорошего до идеального, выбирал лично для себя, берег, холил и лелеял.

Пишите в личку – скину подробные описания, фото, аудио, видео!


Фото из Facebook Павла Аракеляна

Редакция “Народной Воли” хотела расспросить известного музыканта: что вынудило его продавать такие замечательные музыкальные инструменты? Но на данный момент Павел для комментариев недоступен.

Редакция обязательно постараемся связаться с известным белорусским джазменом, чтобы он рассказал для читателей историю своих инструментов и почему объявил в Facebook “акцию невиданной щедрости” – распродажу собственных профессиональных музыкальных инструментов.
 
 
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Известный джазовый музыкант и участник многих проектов, в том числе группы «Крамбамбуля», Павел Аракелян продаёт некоторые свои музыкальные инструменты. Об этом...
 
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