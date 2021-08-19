Труба-дело: Павел Аракелян распродает инструменты

Саксофонисты и трубачи! Продам инструменты:





1. Флюгельгорн MG Custom (Фото 1)





P. Mauriat Musical Instruments PMXT 66R (фото 2) 2. Тенор саксофонPMXT 66R (фото 2)





Theo Wanne Mouthpieces and Instruments Mantra II (фото 3) 3. Сопрано саксофон(фото 3)





4. Труба King Silver Flair





Theo Wanne Mouthpieces and Instruments Durga III 5. Мундштук для тенор саксофона





Все инструменты профессиональные, а продаю их по цене полупрофессиональных – состояние каждого варьируется от очень хорошего до идеального, выбирал лично для себя, берег, холил и лелеял.





Пишите в личку – скину подробные описания, фото, аудио, видео!









Фото из Facebook Павла Аракеляна





расспросить известного музыканта: что вынудило его продавать такие замечательные музыкальные инструменты? Но на данный момент Павел для комментариев недоступен. Редакция “Народной Воли” хотелаизвестного музыканта: что вынудило его продавать такие замечательные музыкальные инструменты? Но на данный момент Павел для комментариев недоступен.





Редакция обязательно постараемся связаться с известным белорусским джазменом, чтобы он рассказал для читателей историю своих инструментов и почему объявил в Facebook “акцию невиданной щедрости” – распродажу собственных профессиональных музыкальных инструментов.