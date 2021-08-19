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Труба-дело: Павел Аракелян распродает инструменты
Источник материала: Партизан
Известный джазовый музыкант и участник многих проектов, в том числе группы «Крамбамбуля», Павел Аракелян продаёт некоторые свои музыкальные инструменты. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Саксофонисты и трубачи! Продам инструменты:
1. Флюгельгорн MG Custom (Фото 1)
2. Тенор саксофон
3. Сопрано саксофон
4. Труба King Silver Flair
5. Мундштук для тенор саксофона
Все инструменты профессиональные, а продаю их по цене полупрофессиональных – состояние каждого варьируется от очень хорошего до идеального, выбирал лично для себя, берег, холил и лелеял.
Пишите в личку – скину подробные описания, фото, аудио, видео!
Фото из Facebook Павла Аракеляна
Редакция “Народной Воли” хотела
Редакция обязательно постараемся связаться с известным белорусским джазменом, чтобы он рассказал для читателей историю своих инструментов и почему объявил в Facebook “акцию невиданной щедрости” – распродажу собственных профессиональных музыкальных инструментов.
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Известный джазовый музыкант и участник многих проектов, в том числе группы «Крамбамбуля», Павел Аракелян продаёт некоторые свои музыкальные инструменты. Об этом...
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