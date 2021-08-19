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Кулеба: Среди простых афганцев "Талибан" пользуется популярностью. Толпы пытающихся вырваться – это одномоментная волна

19.08.2021 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что все афганцы, которые пытаются покинуть страну, смогут это сделать. По его мнению, большое количество людей, желающих уехать, – одномоментное явление. Об этом он рассказал 18 августа в эфире канала "1+1".


Кулеба: Те толпы людей, пытающихся вырваться из Афганистана, которые мы видим, – это одномоментная волна. Это люди, которые сотрудничали с бывшим правительством и боятся мести. Фото: ЕРА

Министра попросили оценить, сколько беженцев из Афганистана может приехать в Украину. Ведущий сказал, пишет Гордон, что есть опасения относительно того, что Украина якобы может стать "форпостом" в этом случае, он спросил, правда ли это.

"Правда в том, что... давайте оставим это на усмотрение афганского народа, я не хочу это оценивать, но среди простых афганцев "Талибан" пользуется популярностью. Те толпы людей, пытающихся вырваться из Афганистана, которые мы видим, – это одномоментная волна. Это люди, которые или сотрудничали с бывшим правительством (с американцами, международными партнерами) и боятся мести, или занимали активную политическую позицию, были активистами, журналистами, занимали активную общественную позицию и тоже боятся мести. Это люди, которые бегут от режима. Не от бедности, а от режима. Они уедут оттуда, рано или поздно", – сказал он.

Кулеба, отвечая на вопросы ведущего, спрогнозировал, что число беженцев из Афганистана, которые приедут в Украину, составит "несколько тысяч, но не десятки тысяч".

Министр отметил, что движение, захватившее власть, отличается от того, каким оно было в 90-х годах.

"Это уже другой "Талибан". Это "Талибан", который заботится о своем реноме, о том, чтобы правильно выглядеть политически. Главное: если раньше это было максимально радикальное движение, то сейчас они пытаются вести себя более сбалансировано и цивилизованно", – пояснил глава МИД Украины.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, были граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере 153 украинца.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 17 августа, что Украина "будет забирать всех своих граждан из Афганистана, сколько бы ни нужно было рейсов". Сегодня в Афганистан вылетел украинский военный самолет. Еде один – гражданский – стоит в аэропорту Кабула.
 
 
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что все афганцы, которые пытаются покинуть страну, смогут это сделать. По его мнению, большое количество...
 
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