Соосновательница бренда UnoMasUno о том, как использовать новейшие технологии в эквайринге и идти в ногу со временем

Источник материала: Myfin



Как использовать новейшие технологии в эквайринге и идти в ногу со временем

Prior SoftPos доступен для смартфонов на базе операционной системы Android с поддержкой технологии NFC и позволяет принимать платежи с любых бесконтактных устройств – карт, мобильных телефонов, смарт-часов, NFC-колец, включая устройства Apple. Инновационный сервис довольно быстро стал популярным, поскольку решает сразу несколько задач. Например, позволяет минимизировать затраты компании, убрав расходы на приобретение и обслуживание POS-терминалов, увеличивает мобильность продавцов и скорость обслуживания клиентов.

Одними из первых — всего через 3 недели после запуска услуги на рынок — к Prior SoftPos решили подключиться основатели бренда модной одежды UnoMasUno. Об удобстве сервиса и возможностях, которые появились у компании, рассказала соосновательница бренда Татьяна Лаврёнова.

- Татьяна, год назад вы подключились к сервису, который был новым не только для Беларуси, но и для всего мира. Не было опасений, что «что-то пойдет не так»?



- Я пользуюсь продуктами и сервисами Приорбанка давно и очень довольна уровнем обслуживания — Приорбанк меня никогда не подводил. Если же случаются нештатные ситуации, сотрудники банка очень быстро подключаются к вопросу и решают их. Поэтому сомнений в качестве продукта не было. И действительно, за год работы с Prior SoftPos мы только убедились в правильном выборе партнёра и сервиса.

- Подключение и активация приложения не были сложными?

- Основным фактором выбора услуги была скорость подключения — Prior SoftPos нам подключили за сутки. Благодаря очень удобному и понятному интерфейсу, любой человек без труда сможет самостоятельно разобраться с настройками.





- Как реагировали клиенты на новый и необычный способ приёма платежа?

- Наши клиенты - современные люди, активно использующие технологии в повседневной жизни, и их реакция была исключительно положительной. Для некоторых сначала было непривычно прикладывать карточку к смартфону вместо привычного терминала, но для нас — продавцов —этот сервис гораздо удобнее традиционных POS-терминалов как для оплаты, так и для хранения кассовых чеков в электронном виде.

- Вы принимаете через смартфон не только карточки, но и наличные. То есть в вашем магазине нет даже кассового аппарата?

- Если быть инновационным, то на максимальном уровне! Да, вместо привычного места кассира, где должны стоять терминал, кассовый аппарат, модуль СКНО со множеством проводов, у нас обустроена аккуратная локация с минимумом необходимого оборудования для приема оплаты – смартфон и мобильный принтер для печати кассовых чеков (на фото), и наши продавцы отлично справляются со своими задачами.





- Порекомендовали бы этот сервис своим друзьям и коллегам?

- Безусловно и, к слову, активно это делаем. После наших рекомендаций многие коллеги и знакомые уже подключили Prior SoftPos. Это отличный пример, как инновации упрощают жизнь бизнесу.

Стоит сказать, что до 3 сентября в Приорбанке действует специальное предложение . Компании, подключившие мобильный эквайринг Prior SoftPos и впервые открывшие расчетный счет в Приорбанке, получат смартфон для работы с сервисом и мобильным банком для бизнеса. Курьер доставит смартфон вам прямо в офис или в другое удобное место, и вы сможете без труда и лишних затрат начать принимать безналичные платежи. Также для любого нового клиента, оформившего расчетно-кассовое обслуживание в Приорбанке, предусмотрено 3 месяца бесплатного обслуживания в рамках выбранного пакета услуг.

*партнерский материал, Приорбанк, УНП: 100220190