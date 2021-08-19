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В России разбился еще один военный самолет – уже второй с начала недели

19.08.2021 08:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Астраханской области во время учебного полета разбился истребитель МиГ-29. По данным российских ВКС, пилот погиб.

В России разбился еще один военный самолет – уже второй с начала недели

Авиакатастрофа произошла на территории полигона Ашулук.

По данным Южного военного округа, полет выполнялся без боекомплекта.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье рядом с аэродромом Кубинка 17 августа потерпел крушение опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В.

 

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В Астраханской области во время учебного полета разбился истребитель МиГ-29. По данным российских ВКС, пилот погиб.
 
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