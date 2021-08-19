Что на самом деле происходит с больной раком Заворотнюк

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Фото: Global Look Press

Анастасия Заворотнюк с семьей. Фото: личная страница Instagram актрисы

«К сожалению, длительное лечение, а была и химиотерапия, и гормональная терапия, сказалось на внутренних органах Анастасии. Пострадали сердце, печень, почки. Есть осложнения. В связи с этим проводится дополнительное лечение. У нее есть некоторые трудности с речью и двигательной функцией. А также с памятью», — рассказывал режиссер Анатолий Демидов.

Анастасия Заворотнюк два года не появляется на публике, не дает интервью и живет затворницей. Фото: личная страница Instagram актрисы

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Никто не знает, как сейчас выглядит. Поклонники могут любоваться снимками актрисы двухлетней давности — до болезни. Теперь же она пропала. Рядом с Заворотнюк сейчас только самые близкие и верная прислуга. «Прекрасная няня» проходит экспериментальную иммунную терапию, разработанную специально для нее. В мае 2021 года актрисе стало хуже. Врачам удалось вернуть звезду в стадию ремиссии. Благодаря этому артистка может находиться дома среди близких ей людей.Она много времени проводит во дворе своего дома в подмосковном Крекшино, передвигается в инвалидной коляске. Как рассказывал режиссер Анатолий Демидов, Анастасия продолжает ухаживать за собой, наносит макияж, регулярно делает массаж. А силы черпает в вере — регулярно общается со священником и надеется на исцеление.Онкология дала тяжелые осложнения. Из-за гормональной терапии красавица изменилась до неузнаваемости — набрала вес и лишилась своих роскошных волос, носит платочек на голове.По его словам, правая рука артистки частично обездвижена еще с прошлого года.Анастасия проходит сложнейшее лечение. Речи о возвращении знаменитости на экран не идет. «Она все понимает и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность», — рассказала бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.Основной причиной изменения облика звезды стали курсы лучевой и химиотерапии. «Меняется все — взгляд, состояние и цвет кожи», — говорил театральный продюсер Валерий Сергеев.В свою очередь, врач клиники, в которой проходит лечение актриса, отметил, что с Заворотнюк произошли примерно такие же метаморфозы, как в свое время с