|
Риски возлагаются на клиента: банки готовятся кк международным санкциям
Источник материала: Партизан
Паритетбанк продолжает готовится к работе в условиях международных санкций и внес тематические правки и дополнения в Правила обслуживания юридических лиц и ИП.
С 27 августа 2021 года вступает в силу Дополнение №3 в Правила обслуживания. Как говорится, без комментариев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Паритетбанк продолжает готовится к работе в условиях международных санкций и внес тематические правки и дополнения в Правила обслуживания юридических лиц и ИП.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)