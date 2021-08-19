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Сегодня православные отмечают Яблочный Спас

19.08.2021 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Православные христиане сегодня отмечают один из 12 самых больших православных праздников - Преображение Господне. В народе оно более известно как Яблочный Спас.



Праздник ежегодно отмечается 19 августа. Именно в этот день, согласно библейским сказаниям, Господь явил ближайшим ученикам свое истинное Божественное естество. До этого его никто не видел. Это должно было укрепить веру апостолов в час испытаний.

Иисус взял с собой трех ближайших учеников Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор. Поднявшись на вершину, Христос начал молиться. Во время молитвы апостолы увидели, как Иисус преобразился: лицо его сияло, как солнце, а одежды стали белыми.

На иконах Преображения Господнего в центре изображается Иисус Христос, стоящий на горе. По бокам от него - пророки, а у подножия горы лежат апостолы.

Перед образом Преображения люди просят у Господа защиты от того, что может поколебать их веру, и дополнительных сил.

В храмах сегодня проводят праздничную службу, прославляя сочетание божества и человечества в лице Иисуса Христа. Потом освящают новый урожай, в частности яблоки, груши, сливы, виноград.
 
 
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Православные христиане сегодня отмечают один из 12 самых больших православных праздников - Преображение Господне. В народе оно более известно как Яблочный Спас.
 
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