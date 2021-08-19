ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Торговля только через кассу, налоговая напомнила о важном изменении в правилах торговли на рынках

19.08.2021 08:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Осуществлять торговлю непродовольственными товарами на торговых местах на рынках, ярмарках с 10 октября можно будет только с кассовым аппаратом.



 С 10 октября 2021 года субъекты хозяйствования при осуществлении торговли непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках обязаны осуществлять прием денежных средств с использованием кассового оборудования, что позволит усилить контроль за достоверностью выручки субъектов предпринимательской деятельности, обеспечить прозрачность ведения бизнеса, пишет Первый регион, а также обеспечить защиту прав покупателя путем выдачи ему платежного документа, формируемого кассовым оборудованием, по каждому факту продажи товаров.

Расходы субъектов хозяйствования, связанные с приобретением кассового оборудования, могут быть минимизированы при приобретении программных касс, так как многие модели программных касс размещаются на электронных устройствах, имеющихся у субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров на торговых местах на рынках. В качестве электронных устройств могут использоваться планшеты, смартфоны и другие устройства. Следует отметить, что использование программных касс, устанавливаемых на мобильные устройства пользователей (субъектов хозяйствования), не требует обязательного наличия сети электропитания и позволяет их использовать практически в любом месте.

При этом обращаем внимание, что введение обязанности с 10 октября 2021 г. по осуществлению торговли непродовольственными товарами на торговых местах на рынках с использованием кассового оборудования не влечет обязанности установки и использования на торговых местах на рынках платежных терминалов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осуществлять торговлю непродовольственными товарами на торговых местах на рынках, ярмарках с 10 октября можно будет только с кассовым аппаратом.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Меня отвели на свидание, но он не пришел». Жена барановичского активиста Гундаря – о его состоянии и пребывании в карцере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by