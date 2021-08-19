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«Меня отвели на свидание, но он не пришел». Жена барановичского активиста Гундаря – о его состоянии и пребывании в карцере

19.08.2021 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Алене Гундарь разрешили второе свидание с мужем Владимиром, но, приехав в СИЗО, женщина узнала, что супруг в карцере. Уже во второй раз.


Фото: Intex-press

Владимир Гундарь находится за решеткой с конца 2020 года. Его жена Алена на прошлой неделе – 11 августа – приехала в Брестский СИЗО на свидание. Отдала передачу, ее приняли, а потом женщину отвели на свидание.

– Меня отвели, а он не пришел. Потом я узнала, что Володю 10 августа перевели в карцер на восемь суток, – рассказала Intex-press Алена Гундарь. – А ведь он недавно сидел в карцере, с 29 июля по 6 августа. В итоге свидание перенесли на 18 августа.

По словам Алены, 12 августа она получила письмо от мужа. Видимо, Владимир успел его написать в перерывах между пребыванием в карцере.

– В письме он пишет, что все у него в порядке, что чувствует он себя хорошо. Но я не сильно этому верю, – пояснила Алена.

Горожанка говорит, что ее дочь Инга написала обращение к начальнику отдела принудительного исполнения Московского района г. Бреста Андрею Пышкину, в котором просит провести проверку условий заключения Владимира, «отреагировать на возможные нарушения в полном объеме и предоставить ему медицинскую помощь в полном объеме».

– Дочь написала официальную бумагу, чтобы хоть как-то задокументировать наши жалобы. Потому что мы не знаем, что делать, куда кидаться и кого просить о помощи, – рассказала Алена Гундарь. – А какой будет ответ – никто не знает. Хорошо, если вообще отреагируют. Мне сейчас главное, чтобы Володя выжил и вышел более-менее здоровым из карцера.

Барановичского активиста, инвалида II группы Владимира Гундаря задержали 30 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинение по ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Акт терроризма». В фильмах, показанных на госканалах, сообщалось, что он контактировал с Николаем Автуховичем. Автуховича и еще 16 человек в феврале 2021-го КГБ включил в террористический список. Есть там и фамилия Гундаря.

Пока расследование по «делу Автуховича» продолжается, жителя Барановичей осудили за другое преступление: во время обыска Гундарь якобы угрожал следователям и разбил свой мобильный телефон. За это суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Своей вины Владимир не признал.
 
Теги: Брест
 
 
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Алене Гундарь разрешили второе свидание с мужем Владимиром, но, приехав в СИЗО, женщина узнала, что супруг в карцере. Уже во второй раз.
 
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