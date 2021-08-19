Зыгарь: Лукашенко – роковая фигура для России

"Вообще это, может быть, не самая, но довольно роковая фигура для России. Я не оговорился. Для России. В первую очередь мои мысли, мои симпатии, мои страхи, конечно же, находятся сейчас рядом с теми людьми, которые сидят в белорусских тюрьмах и СИЗО. И это ужасно", – сказал Зыгарь.





пишет Гордон, происходящее в Беларуси – "кошмар" и "ад". По его словам,Гордон, происходящее в Беларуси – "кошмар" и "ад".





"Но последствия того, что устроил Лукашенко, выходят далеко за границы Беларуси. Это, конечно же, событие больших масштабов и далеко идущих последствий", – считает российский журналист.





Гордон спросил его мнение, "поглотит" ли президент РФ Владимир Путин Лукашенко и Беларусь.





"Я думаю, что этого не будет никогда", – ответил Зыгарь.











