Беларусбанк объявил о начале продажи акций

18 августа 2021 года началась продажа простых (обыкновенных) акций банка в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 09.12.2019.





Продажа акций будет осуществляться путем заключения с банком договора купли-продажи в депозитарном офисе либо посредством системы "Интернет-банкинг".





пишет Инфобанк, есть ограничения, в первую очередь будут продавать акции акционерам, во вторую очередь акционерам и работникам банка. Правда, какИнфобанк, есть ограничения, в первую очередь будут продавать акции акционерам, во вторую очередь акционерам и работникам банка.

Порядок продажи акций ОАО «АСБ Беларусбанк»





Продажа физическим лицам осуществляется в 3 этапа:





I этап (с 18.08.2021 по 07.09.2021 включительно) - приобрести акции имеют право только акционеры. Один акционер в период проведения I этапа может заключить только один договор купли-продажи на приобретение простых (обыкновенных) акций в количестве кратном 1 000 шт. и не более 10 000 шт. (независимо от способа заключения договора);





II этап (при наличии акций к реализации, с 09.09.2021 по 06.10.2021 включительно или до полной реализации акций) - приобрести акции имеют право акционеры, а также работники Банка, не являющиеся акционерами. Один покупатель в период проведения II этапа может заключить только один договор купли-продажи на приобретение простых (обыкновенных) акций в количестве кратном 1 000 шт. и не более 20 000 шт. (независимо от способа заключения договора). В случае остатка акций менее 1000 шт. продажа осуществляется в разм� �е остатка к реализации;





III этап (при наличии акций к реализации, с 08.10.2021 до момента полной реализации акций) - приобрести акции имеют право акционеры, а также работники Банка, не являющиеся акционерами. Один покупатель в период проведения III этапа может заключить договор купли-продажи на приобретение простых (обыкновенных) акций в количестве кратном 1 000 шт. В случае остатка акций менее 1000 шт. продажа осуществляется в размере остатка к реализации.







