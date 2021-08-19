Фотофакт: «Ситуация позволяет сделать вывод, что гимнастка не скрывает факт брака с первым лицом государства»

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Такой вывод делают авторы популярного телеграм-канала «Кремлевский мамковед» (Рунет), а также делятся «бесценными» любопытными наблюдениями.





– Алина Кабаева, предпочитающая скрывать личную жизнь и не афишировать отношения с Путиным, косвенно подтвердила слухи о замужестве с президентом : на программу «60 минут», посвященную незаслуженной победе израильской гимнастки на летних Олимпийских играх в Токио, Кабаева пришла с кольцом на безымянном пальце.

Несмотря на то, что ролик с комментарием Кабаевой вскоре был заменен на аналогичный, но без кольца, ситуация позволяет сделать вывод, что гимнастка в целом не скрывает факт брака с первым лицом государства: публичное появление с обручальным кольцом больше напоминает не глупую ошибку, а заранее обдуманный шаг.

Отметим также, что для публичного появления Кабаева выбрала красное платье Oscar de la Renta стоимостью более четверти миллиона рублей, – заключает Кремлевский мамковед .