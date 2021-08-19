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Фотофакт: «Ситуация позволяет сделать вывод, что гимнастка не скрывает факт брака с первым лицом государства»
19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Такой вывод делают авторы популярного телеграм-канала «Кремлевский мамковед» (Рунет), а также делятся «бесценными» любопытными наблюдениями.
– Алина Кабаева, предпочитающая скрывать личную жизнь и не афишировать отношения с Путиным, косвенно подтвердила
Несмотря на то, что ролик с комментарием Кабаевой вскоре был заменен на аналогичный, но без кольца, ситуация позволяет сделать вывод, что гимнастка в целом не скрывает факт брака с первым лицом государства: публичное появление с обручальным кольцом больше напоминает не глупую ошибку, а заранее обдуманный шаг.
Отметим также, что для публичного появления Кабаева выбрала красное платье Oscar de la Renta стоимостью более четверти миллиона рублей, – заключает
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Фотофакт: «Ситуация позволяет сделать вывод, что гимнастка не скрывает факт брака с первым лицом государства»
Такой вывод делают авторы популярного телеграм-канала «Кремлевский мамковед», а также делятся «бесценными» любопытными наблюдениями.
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