Класковский: «Режим Лукашенко обречен все плотнее прижиматься к России»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель — о значимом потенциальном вычеркивании из Конституции.





— Все идет к тому, что из Конституции Беларуси уберут слова о ее стремлении к нейтралитету, — пишет Александр Класковский. — По факту страна давно находится в тесном военно-политическом союзе с Россией, входит в ОДКБ — объединение, в котором тоже доминирует Москва. Так что вроде бы все логично. Но…

До поры до времени эта конституционная декларация нисколько не напрягала белорусское начальство.

Да, Лукашенко всегда держался за военный союз с Россией, видя в нем гарантию защиты от Запада, с которым большую часть эпохи своего правления был на ножах.

Однако при этом были времена, когда Минск стремился — нет, не к нейтралитету, но, по крайней мере, к внешнеполитическому балансированию, многовекторности.

Лукашенко в пору ссор с Кремлем и усиленного маневрирования между большими геополитическими игроками признавал, что «дикий крен» в сторону России был неоправданным, что лететь на одном крыле несподручно.

Наибольших же успехов в плане маневрирования удалось добиться после начала российско-украинского конфликта, когда Минск аккуратно дистанцировался от агрессивной политики Кремля, дал площадку для переговоров и вообще стал позиционировать себя как донора региональной стабильности, претендовать на статус Хельсинки-2.

Но после выборов-2020 все пошло прахом, конфликт с Западом достиг небывалой остроты, просвета не видно. При этом режим Лукашенко обречен все плотнее прижиматься к России, а значит — понемногу уступать позиции в отношениях с Кремлем.

И кто знает, не возобладает ли там в какой-то момент соблазн разместить-таки свои военные базы на территории ставшего гораздо более сговорчивым союзника. А это может стать фатальным и для новых властей Беларуси, которым захочется ослабить зависимость от России и наладить отношения с Западом.

Понятно, что вычеркивание из конституции стремления к нейтралитету никак не повлияет на практическую политику белорусского режима — она жестко определяется интересами его самосохранения.

Но символически это вычеркивание очень значимо. Нынешнее руководство страны де-факто признает крах пресловутой многовекторности, попыток установить нормальные отношения с демократическим миром, фиксирует свою фатальную привязку к Москве.