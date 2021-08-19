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Назад в будущее. 19 августа год назад в трех фото: «Мы отступим — нас порвут»

19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Вспоминаем, каким был этот день в 2020-м.

Назад в будущее. 19 августа год назад в трех фото: «Мы отступим — нас порвут»

Митинг в Солигорске

В среду 19 августа по всей стране продолжались акции протеста: Минск, Брест, Гродно, Слуцк, Солигорск. В городе шахтеров на митинге с участием бастующих шахтеров к собравшимся на площади людям обратился предприниматель Юрий Коваленя.

Он напомнил о трех основных требованиях шахтеров: отставка Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и задержанных по политическим мотивам и привлечение к ответственности всех виновных.

Слова предпринимателя оказались пророческими:

— Решение этих трех вопросов позволит нам избежать дальнейших репрессий, увольнений и прочих санкций, поэтому давайте думать головой. Мы отступим — нас порвут! Сначала порвут Минск, а потом порвут нас.


Назад в будущее. 19 августа год назад в трех фото: «Мы отступим — нас порвут»

Фото тут и далее Игоря Мелешко

В Минске акции проходили на площади Независимости, напротив здания МВД, у Купаловского театра. Несмотря на дождь, здесь собрались десятки человек, пришедших поддержать протестующих актеров и работников театра. Здесь же были и бастующие сотрудники Белтелерадиокомпании.


Назад в будущее. 19 августа год назад в трех фото: «Мы отступим — нас порвут»

У станции метро «Могилевская» в тот день прошел провластный митинг в поддержку Лукашенко. Он запомнился странным флагом, который держали сторонники правителя.

Полная версия 19 августа 2020 года – здесь.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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