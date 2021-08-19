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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Яблочный спас 2021: что сегодня нельзя делать и главные приметы праздника Нельзя 19 августа убивать насекомых, даже вредителей.

В церковном календаре в этот день отмечается большой праздник Преображение Господне. Само собой, второй Спас (после Медового 14 августа) имеет ряд традиций, примет и строгих запретов.Согласно тексту Библии, в этот день на гору Фавор сошел Спаситель и раскрыл перед учениками тайну Христа. Поэтому великий праздник также называют Спасом на горе.Преображение Господне совпадает с Успенским постом, который начинается 14 августа, а заканчивается 27 августа.В этот день обязательно нужно побывать в храме и отстоять там службу. В церкви принять святить плоды. Как правило, это яблоки, но можно приносить на освящение другие плоды, в то числе и овощи.А вот попоек в этот день устраивать нельзя. Отмечают второй Спас в спокойном семейном кругу.Накануне праздника, нужно убрать жилище. Ведь встретить Спас в неубранном доме считается плохой приметой.Отметим, что многие верующие и поныне не едят яблоки нового урожая до Спаса, считая это грехом. В народе полагали, что надкусив освященное яблоко, можно узнать про свое будущее. Если яблоко кисловатое - ждите трудностей, сладкое - к радостям.Строгие запреты этого дня касаются уборки в доме, работы на огороде, в саду, рукоделия.Нельзя 19 августа убивать насекомых, даже вредителей.Ни в коем случае нельзя таить в себе обиду, конфликтовать, выяснять отношения и оскорблять людей.