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Гороскоп на 19 августа: что сегодня ждет все знаки Зодиака
Источник материала: UDF
Гороскоп на 19 августа / slovofraza.com
Об этом сообщает
Овен
Постарайтесь настроиться на рабочий лад.
Телец
Вам будет не хватать общения с людьми.
Близнецы
Звезды рекомендуют вам избегать конфликтов.
Рак
Не ставьте перед собой грандиозные задачи.
Лев
Ваше общение с окружающими сегодня сведется к минимуму.
Дева
Сегодня вы сыграете главную роль в спектакле своей жизни.
Весы
Посвятите сегодняшний день домашним заботам.
Скорпион
Астрологи не рекомендуют вам лезть в чужие тайны.
Стрелец
Приведите свои финансы в порядок.
Козерог
Ваша работоспособность будет повышена.
Водолей
Избегайте большого внимания со стороны окружающих.
Рыбы
У вас может возникнуть дежавю.
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Звезды советуют быть более трудолюбивыми.
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