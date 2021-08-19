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Президент Афганистана, бежавший из страны: «Уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях»

19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ашраф Гани, который сейчас находится в ОАЭ, впервые обратился к гражданам публично с момента захвата страны талибами.

Президент Афганистана, бежавший из страны: «Уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях»

Основные тезисы выступления опубликовала Al Jazeera, отмечает Новая газета.

- Гани покинул Афганистан, чтобы «предотвратить кровопролитие и большую катастрофу».

- Охрана Гани вынудила его срочно уехать, оставив в стране свои «основные активы и конфиденциальные документы».

- Гани назвал «лживыми и безосновательными» обвинения в том, что он покинул страну, взяв с собой крупную сумму денег, и это могут подтвердить сотрудники таможни: «Я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке».

- Миссия Гани заключалась в том, чтобы «в угоду целям удержания власти Кабул не превратился в Йемен или Сирию».

По данным телекомпании NDTV, Ашраф Гани сказал, что «приветствует переговоры между талибами и бывшими высшими должностным лицами страны» — Абдуллой Абдуллой, министром иностранных дел, и Хамидом Карзаем, бывшим президентом Афганистана.

Также, на данный момент Гани находится в переговорах о своем возвращении в Афганистан.

Напомним, накануне первую (после прихода к власти) пресс-конференцию дали и талибы.

 
 
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Ашраф Гани, который сейчас находится в ОАЭ, впервые обратился к гражданам публично с момента захвата страны талибами.
 
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