|
Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу?
Источник материала: Партизан
Министерство спорта Беларуси запретило своим спортсменам выезжать на соревнования за границу. За нарушение этого запрета угрожают санкциями.
Об этом
Сообщается, что белорусский легкоатлет Андрей Кравченко
Как следует из нее, запрет распространяется на выезды не только за счет государства, но и за счет спортсменов. Приказ касается всех видов спорта, а за нарушение грозят увольнением.
Официальных комментариев по этому поводу нет. Однако по данным некоторых СМИ, Минспорта исключило финансирование участия в коммерческих соревнованиях, а также финансирование учебно-тренировочных сборов перед ними за счет бюджетных средств. На данный момент министерство официально не комментировало эту информацию.
Напомним, на Олимпиаде в Токио произошел громкий скандал с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую после отказа от выступления в другой дисциплине под угрозами пытались силой вернуть в Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство спорта Беларуси запретило своим спортсменам выезжать на соревнования за границу. За нарушение этого запрета угрожают санкциями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)