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Финансист назвал валюты, которые рискуют рухнуть

19.08.2021 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многие развивающиеся страны после 2020 года нарастили госдолг. Снизить его в случае следующего кризиса не получится, поэтому могут пострадать постсоветские страны, имеющие внешние заимствования в валюте, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.



По его словам, кризис может разразиться, когда США поднимут ставки, и валютный долг станет дороже. Он будет похож на тот, что случился в 1998 году. 

Собеседник агентства напомнил, что в 2018 году, когда последний раз повышались ставки в США, Аргентина и Ливан пострадали от дефолта, в Турции начался валютный кризис. В этот раз, по мнению эксперта, могут пострадать постсоветские страны, у которых высокая доля внешнего заимствования в валюте. Речь идет о Грузии, Украине, Беларуси, Таджикистане, Киргизии. Кроме того кризис коснется некоторых крупных развивающихся стран, таких как Турция, Парагвай и Вьетнам.
 
 
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Многие развивающиеся страны после 2020 года нарастили госдолг. Снизить его в случае следующего кризиса не получится, поэтому могут пострадать постсоветские страны,...
 
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