Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области

Военный самолет МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области, летчик в результате трагедии погиб, сообщила пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.





Трагедия произошла на территории полигона Ашулук, когда истребитель МиГ-29 выполнял плановый полет.





Причина трагедии устанавливается, на место инцидента направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего.





Истребитель МиГ-29

Самолет является советским и российским истребителем четвертого поколения. На вооружение МиГ-29 поступил в 1982-м году и стал основой ВВС России. Истребитель создавался с богатым заделом для модернизации, на данный момент в мире известно свыше 1,6 тысяч его модификаций.

Многоцелевой МиГ-29 четвертого поколения составляет основу истребительного парка ВВС и ПВО Республики Беларусь. Самолет обладает хорошими характеристиками, получил новую авионику, системы вооружения и радиоэлектронной борьбы.









Напомним, что накануне в Подмосковье разбился военно-транспортный самолет Ил-112В. Крушение произошло в районе аэродрома Кубинка, когда воздушное судно начало заходить на посадку после тренировочного полета.





По предварительным данным, причиной катастрофы стала неисправность правого двигателя - сначала произошел отказ, а затем двигатель загорелся.

При падении самолет полностью разрушился и загорелся. На борту было три члена экипажа, в том числе Николай Куимов - летчик-испытатель, герой России. Выжить никому не удалось.