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Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области
Источник материала: Партизан
Это второй случай за два дня.
Военный самолет МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области, летчик в результате трагедии погиб, сообщила пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.
Трагедия произошла на территории полигона Ашулук, когда истребитель МиГ-29 выполнял плановый полет.
Причина трагедии устанавливается, на место инцидента направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего.
Напомним, что накануне в Подмосковье разбился военно-транспортный самолет Ил-112В. Крушение произошло в районе аэродрома Кубинка, когда воздушное судно начало заходить на посадку после тренировочного полета.
По предварительным данным, причиной катастрофы стала неисправность правого двигателя - сначала произошел отказ, а затем двигатель загорелся.
При падении самолет полностью разрушился и загорелся. На борту было три члена экипажа, в том числе Николай Куимов - летчик-испытатель, герой России. Выжить никому не удалось.
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Это второй случай за два дня.
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