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Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области

19.08.2021 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это второй случай за два дня.

Военный самолет МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области, летчик в результате трагедии погиб, сообщила пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

Трагедия произошла на территории полигона Ашулук, когда истребитель МиГ-29 выполнял плановый полет.

Причина трагедии устанавливается, на место инцидента направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего.

Истребитель МиГ-29

Самолет является советским и российским истребителем четвертого поколения. На вооружение МиГ-29 поступил в 1982-м году и стал основой ВВС России.
Истребитель создавался с богатым заделом для модернизации, на данный момент в мире известно свыше 1,6 тысяч его модификаций.

Многоцелевой МиГ-29 четвертого поколения составляет основу истребительного парка ВВС и ПВО Республики Беларусь. Самолет обладает хорошими характеристиками, получил новую авионику, системы вооружения и радиоэлектронной борьбы.


Напомним, что накануне в Подмосковье разбился военно-транспортный самолет Ил-112В. Крушение произошло в районе аэродрома Кубинка, когда воздушное судно начало заходить на посадку после тренировочного полета.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала неисправность правого двигателя - сначала произошел отказ, а затем двигатель загорелся.
При падении самолет полностью разрушился и загорелся. На борту было три члена экипажа, в том числе Николай Куимов - летчик-испытатель, герой России. Выжить никому не удалось.
 
 
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