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Беларусь просит Украину возобновить работу пункта пропуска «Городище»
Источник материала: Партизан
МИД Беларуси обратится к украинской стороне с предложением возобновить работу пункта пропуска «Городище».
Об этом было заявлено на встрече госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича с руководством ГПК и ГТК во время посещения реконструированного пункта пропуска «Верхний Теребежов», сообщает единый Интернет-портал таможенных органов.
По словам Вольфовича,
«Учитывая удобное месторасположение пункта пропуска, создание более комфортных условий для перевозчиков, сегодня инициировано через Министерство иностранных дел перед украинской стороной возобновление движения через данный участок», — говорится в сообщении ГТК.
В качестве альтернативы для закрытия предлагается пункт пропуска «Мохро» («Дольск»).
Пункт пропуска «Верхний Теребежов». Фото: customs.gov.by
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МИД Беларуси обратится к украинской стороне с предложением возобновить работу пункта пропуска «Городище».
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