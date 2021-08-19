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В Беларуси добавились семь новых политзаключенных

19.08.2021 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники признали политзаключенными еще семь человек. Это Артур Хотько, Егор Вершинин, Артем Соловей, Артем Карачун, Дмитрий Шиманский, Максим Тишкевич и Павел Лукаянов.


В Беларуси 7 новых политзаключенных / t.me/PENBelarus

Им инкриминировали ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок") и ч. 2 ст. 293 УК ("Массовые беспорядки"), сообщает Еврорадио со ссылкой на лишенный аккредитации правозащитный сайт "Вясна".

Правозащитники отмечают, что все упомянутые люди были участниками послевыборных акций протеста. Ответственность за эскалацию силы во время акций протеста правозащитники полностью возлагают на милиционеров.

Они требуют немедленно освободить из-под стражи упомянутых политзаключенных и прекратить их уголовное преследование. Также правозащитники призывают освободить всех политзаключенных и граждан, задержанных за участие в мирных собраниях, и прекратить политические репрессии против граждан Беларуси.

Под заявлением подписались правозащитный центр "Вясна", "Правовая инициатива", Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусский ПЕН-центр, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский документационный центр, "Идентичность и право", консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Белорусская ассоциация журналистов.

На сегодня в Беларуси 637 политзаключенных.
 
 
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Правозащитники признали политзаключенными еще семь человек. Это Артур Хотько, Егор Вершинин, Артем Соловей, Артем Карачун, Дмитрий Шиманский, Максим Тишкевич и...
 
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