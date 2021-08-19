СК Беларуси подозревает сотрудников БелаПАН в организации массовых беспорядков

Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси в минувшую среду сообщил, что должные лица информационного агентства БелаПАН были задержаны по подозрению в организации и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

«…18 августа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 342 (организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Республики Беларусь задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН - Дмитрий Новожилов, Екатерина Боева и Ирина Левшина. С их участием проводятся неотложные следственные действия», -говорится в сообщении СК РБ.

«Кроме этого, следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства Республики Беларусь. После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь», - также сказано в сообщении.

БелаПАН назвал происходящее "продолжением политики подавления свободы слова в Беларуси".

"Работа компании в Минске парализована, однако часть редакции находится в безопасности за пределами Беларуси и продолжит работу, чтобы обеспечивать подписчиков и читателей оперативной и достоверной информации, как это было на протяжении почти 30 лет со дня создания БелаПАН", - говорится в заявлении редакции.